Кедровый орех: новый суперфуд, сохраняющий молодость

Кедровые орехи – это съедобные семена нескольких видов растений рода Сосна, которые выделяются своим бледно-желтым цветом и сливочным вкусом. Их еще называют эликсиром молодости.

Они содержат много антиоксидантов. Среди них витамины А, В, С, D, Е, а также лютеин. Эти вещества необходимы организму для восстановления и борьбы со свободными радикалами. Последние ускоряют старение, а антиоксиданты его предотвращают.

OBOZREVATEL вместе с foodandwineespanol.com предлагает ознакомиться с информацией об их получении и полезных свойствах.

Кедровые орехи отличаются высокой стоимостью. Они находятся внутри сосновых шишек, поэтому процесс их извлечения достаточно трудоемкий. Цена также обусловлена медленным сбором урожая, поскольку это не пища, которую специально выращивают. Сосны нужно искать в лесах, а их деревья часто разбросаны по широким участкам. Иногда даже приходится взбираться на верхушки, чтобы достать эти шишки, а затем еще и вручную их чистить.

Сосновые шишки Getty

Кроме того, они имеют твердую внешнюю поверхность и после разрушения выделяют большое количество смолы. Чтобы добраться до семян, нужно очистить еще один слой коры.

Кедровые орехи Getty

Однако, несмотря на это, кремовая текстура сделала их желанным ингредиентом не только для множества десертов, но и для некоторых пикантных блюд, таких как соус песто или мексиканский перец "Chiles en nogada".

Ингредиент для соуса песто Getty

С другой стороны, кедровые орехи действительно очень питательны. В них содержится высокое количество незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, которые важны для регуляции артериального давления и воспалительной реакции, а также такие минералы, как калий, магний и цинк.

Как сообщал OBOZREVATEL, овощи, фрукты, рыбу, орехи и бобовые в обязательном порядке должны употреблять люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой.