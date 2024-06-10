Консервированный "Мохито" из крыжовника с апельсином и мятой: вкуснее и полезнее, чем компот

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Консервированный 'Мохито' из крыжовника с апельсином и мятой: вкуснее и полезнее, чем компот

Если вам надоели консервированные компоты, можно приготовить вкусную альтернативу – домашний мохито. Готовить его можно из крыжовника, клубники, арбуза, добавив апельсины, лимоны, мяту. 

Из чего приготовить домашний мохито

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мохито из крыжовника, с апельсином. 

Рецепт мохито

Ингредиенты: 

На 1 трехлитровую банку:

  • 1 ст крыжовника
  • 1 апельсин
  • 2 веточки мяты
  • 1 ст сахара (180-200 г)
  • 1 ч л лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Ягоды и мяту помойте, апельсины залейте кипятком, после порежьте на дольки. 

Ягоды и апельсин для мохито

2. Банки и крышки нужно простерилизовать.

Банки для напитка

3. В банки кладем 2-3 веточки мяты, 1 нарезанный апельсин, 1 ст ягод крыжовника, 1 ст сахара, 1 ч л лимонной кислоты. Залейте крутым кипятком и законсервируйте. 

Приготовление напитка

4. Банку переверните и накройте одеялом, полностью охладите. 

Готовый мохито

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