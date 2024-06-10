Консервированный "Мохито" из крыжовника с апельсином и мятой: вкуснее и полезнее, чем компот
Если вам надоели консервированные компоты, можно приготовить вкусную альтернативу – домашний мохито. Готовить его можно из крыжовника, клубники, арбуза, добавив апельсины, лимоны, мяту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мохито из крыжовника, с апельсином.
Ингредиенты:
На 1 трехлитровую банку:
- 1 ст крыжовника
- 1 апельсин
- 2 веточки мяты
- 1 ст сахара (180-200 г)
- 1 ч л лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Ягоды и мяту помойте, апельсины залейте кипятком, после порежьте на дольки.
2. Банки и крышки нужно простерилизовать.
3. В банки кладем 2-3 веточки мяты, 1 нарезанный апельсин, 1 ст ягод крыжовника, 1 ст сахара, 1 ч л лимонной кислоты. Залейте крутым кипятком и законсервируйте.
4. Банку переверните и накройте одеялом, полностью охладите.
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