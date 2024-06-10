Если вам надоели консервированные компоты, можно приготовить вкусную альтернативу – домашний мохито. Готовить его можно из крыжовника, клубники, арбуза, добавив апельсины, лимоны, мяту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мохито из крыжовника, с апельсином.

Ингредиенты:

На 1 трехлитровую банку:

1 ст крыжовника

1 апельсин

2 веточки мяты

1 ст сахара (180-200 г)

1 ч л лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Ягоды и мяту помойте, апельсины залейте кипятком, после порежьте на дольки.

2. Банки и крышки нужно простерилизовать.

3. В банки кладем 2-3 веточки мяты, 1 нарезанный апельсин, 1 ст ягод крыжовника, 1 ст сахара, 1 ч л лимонной кислоты. Залейте крутым кипятком и законсервируйте.

4. Банку переверните и накройте одеялом, полностью охладите.

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