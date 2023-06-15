Американская компания Nathan's Famous считается одним из старейших закусочных брендов, предлагающих хот-доги. Свою деятельность она начала в 1916 году благодаря польскому эмигранту Натану Хендверкеру. Именно он открыл первую закусочную на Лошади Айленд. При этом хот-доги с сочными говяжьими сосисками готовились с добавлением секретных приправ по рецепту, который придумала его жена Ида. Кстати, закусочная работает и в наши дни на том же месте, трансформировавшись в ресторан с огромным выбором блюд.

Прошло уже более сотни лет, но эта компания до сих пор остается гарантом вкуса и качества. Бренд отлично "работает" практически в каждом уголке земного шара. В настоящее время сеть насчитывает более 400 ресторанов в 14 странах мира. Легендарный бренд, очень качественный продукт, гибкая система организации, несложная логистика и технологии создает удобные условия для выгодного партнерства. Именно поэтому представительство SOCAR в Украине стало в 2021 году владельцем франшизы знаменитого Nathan's, давая возможность посетителям всех АЗК потреблять вкуснейшие кто-доги, изготовленные по старинному рецепту.

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Концепция качества Nathan's

Оригинальный рецепт блюда подразумевает мягкую пшеничную булочку, фирменную сосиску из говядины и возможность добавления соусов. Три базовых компонента – казалось бы, ничего особенного в известной рецептуре не может быть. На самом же деле Nathan's – не просто хот-дог, а уже стала классика, которую должен попробовать каждый. Это традиционный вкус Нью-Йорка, хорошо знакомый даже королевской семье Великобритании! Это целый ряд преимуществ, о которых невозможно не сказать:

– Использование лучших ингредиентов, которые снабжают весь мир. К примеру, булочки выпекаются в Литве, сосиски производит Германия, картофель закупается в Нидерландах.

– Большой выбор видов хот-догов. В списке – Нью-Йорк оригинальный, который подается с булочкой из картофельной муки, позволяющей в полной мере насладиться оригинальным вкусом. Классический Кони Айленд дополняется квашеной капустой – именно такой формат больше всего любили немецкие эмигранты в качестве уличной еды. Достичь разнообразия вкусов позволяют соусы – Бруклин, Квинз, Мангетен, Бронкс.

– Прекрасный выбор традиционных вкусов соусов – сырный чедер на базе натурального продукта, мясной – с говядиной, томатами, перцем.

– Идеальное качество всех компонентов. Для приготовления сосисок используется мясо говядины из экологически чистых регионов Германии. Их особенное отличие – чрезвычайная сочность, которая достигается уникальным методом обработки сырья. Булочки выпекаются из жестких сортов пшеницы, доставляясь к месту назначения в герметичной упаковке.

В приоритете – скорость обслуживания, доступная стоимость, соблюдение традиционных технологий и предложение наилучших вкусов для потребителя. Именно на это могут рассчитывать все заезжающие на АЗК SOCAR.

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