Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети ''Мясомаркет''

Мясные сомелье отличают ритейл МХП от других сетей и дают потребителю больше хорошего обслуживания. Это не просто продавцы, а консультанты по приготовлению пищи.

"Главная цель мясных сомелье – решить для покупателя большинство вопросов относительно блюд на его столе и тем самым упростить и улучшить ему жизнь. Мясные сомелье в сети "М’ясомаркет" – это специалисты с уникальными умениями. В первую очередь они знают покупателей, понимают их потребности и искренне хотят помочь. Кроме того, они хорошо разбираются в ассортименте магазина, знают основные принципы приготовления блюд и комбинирования продуктов, а потому как никто умеют позаботиться о вкусных завтраках, обедах и ужинах", – отмечает Андрей Булах, заместитель председателя правления МХП.

Что отличает мясного сомелье от продавцов? Мясные сомелье – неофициальные шеф-повара украинских семей. Они рекомендуют покупателю не просто продукт с полки, а блюдо, которое можно приготовить из продуктов в магазине. Мясной сомелье – это хороший знакомый гостя, знающий его вкусы, вкусы его семьи, семейные кулинарные традиции, и может предложить именно то, что нужно именно этому человеку. В компании планируют, что покупатели будут ходить за мясным сомелье между "М'ясомаркетами" так, как они ходят за своим бьюти-мастером или врачом.

Мясные сомелье учатся в Школе мясного сомелье МХП. В 2023 году компания открыла специальный учебный "М'ясомаркет", являющийся точной копией реального. Сейчас мясные сомелье проходят полный цикл подготовки – от теории к практике – в реальных условиях по специально разработанным программам. Обучение проходит за счет компании МХП.

Для мясных сомелье открыта возможность карьерного роста. Работник, начинающий со стажера, имеет все шансы стать не только старшим мясным сомелье, но и руководителем магазина. Или вообще вступить в должность шефа-сомелье или любую другую позицию в МХП. Такой пример уже есть – одно из мясных сомелье из "М'ясомаркета" в Киеве работает директором одного из направлений собственного ритейла МХП.