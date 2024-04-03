Куриная сенсация: чем необычен новый бренд 'Супер Філео'

В марте в Украине появился новый бренд курятины "Супер Філео" от "Наша Ряба". Что это и с чем его едят – разберем дальше.

У всего есть лучшая часть – в любимой песне, фильме, любимом месте дома и т.д.

"Раньше было сложно сказать, есть ли у курицы лучшая часть: кому-то нравилось филе, кому-то голени, кому-то бедро. Но теперь, когда из бедра достали кость, стало ясно, что лучшая часть курицы – это филе бедра. И имя ему – "Супер Філео", – говорит креативный директор кулинарного направления МХП Алик Мкртчян.

"Супер Филео" – это наша любимая часть Рябы.

"Мы создали новый бренд специально под филе бедра, ведь считаем эту часть курицы лучшей. И от себя могу сказать, что филе бедра – самое крутое по всем характеристикам: сочное, нежное, удобное для приготовления и универсальное. В дальнейшем планируем развивать продукты из филе бедра в категориях "готово к приготовлению" и "готово к употреблению". Будут и новые сырые продукты, и маринованные, и готовые к употреблению. Имеем амбициозные планы, будем поддерживать, развиваться и удивлять, ведь "Супер Філео" - это смелый, современный и социально ответственный бренд", – отмечает Валерий Бондарь, советник председателя правления МХП по маркетингу.

"Супер Філео" – это смелый, яркий бренд, не боящийся заявить о себе. Любимая часть Рябы, обрамленная современным дизайном с уникальным фиолетовым цветом упаковки. Пройти мимо такого продукта – почти невозможно.

"Традиционно считалось, что филе грудки – это "куриный топ". Но мы провели исследования среди потребителей курятины и выяснили, что именно филе бедра – самая сочная и нежная часть. Его любят за универсальность и удобство в приготовлении. Кроме того, филе бедра – это красное мясо, содержащее большее количество питательных веществ, чем привычное филе. Что касается имиджа нашего бренда – то мы амбициозные, яркие и даже немного дерзкие. У "Супер Філео" есть свой узнаваемый "язык", фирменный фиолетовый цвет и коммуникация, которая говорит сама за себя, верю, что каждый любитель курочки сможет оценить преимущества "Супер Філео", – рассказывает руководитель группы развития проектов МХП Елена Гайдак.

Линейка бренда состоит из следующих продуктов: мясо бедра, филе бедра, а также медальоны из филе бедра. Со временем ассортимент будет дополняться новыми суперпродуктами. Приобрести продукцию "У "Супер Філео" можно в следующих сетях: NOVUS, Сільпо, Fozzy, АТБ, Auchan, METRO, Ідеал, Класс, Копійка, ULTRAMARKET, МегаМаркет, Рост и т.д.