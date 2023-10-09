Стритфуд по-украински: где наслаждаться шаурмой, донерами, хот-догами, пиццей, бургерами, круассанами и картофелем фри

Позавтракать хот-догом по дороге на работу, выйти на обед с коллегами на шаурму, а вечером накормить семью вкусной пиццей – отличный план, который хотя бы раз или два в неделю сохранит вам кучу энергии. Тем более, что за последние десять лет уличная еда стала не только безопаснее, но и вкуснее, ведь согласитесь – качественное мясо и овощи и н вкус лучше.

Где же съесть шаурму, хот-дог, пиццу, бургеры, круассаны и картофель фри – разбирался в партнерском материале Obozrevatel.

Шаурма от Döner Маркет

Что в меню: шаурма и донеры, картофель фри, наггетсы, куриные крылышки

Где попробовать: более 150 точек по всей Украине (найти ближайшую можно по ссылке )

Рекомендация редакции: фирменная шаурма с курицей, донер с говядиной и куриные крылышки в маринаде APERO BBQ

Шаурма – арабская и ближневосточная закуска, а донер – родом из Турции. Их объединяет способ приготовления мяса – его обжаривают на вертикальном вертеле. Шаурму традиционно заворачивают в лаваш, а донер подают в булке с минимумом овощей и соусов, чтобы ничто не отвлекало от вкуса хорошего мяса.

Когда-то эти блюда готовили в подозрительных на вид киосках и из таких же подозрительных на вид ингредиентов. Но те времена прошли, а шаурма превратилась во вкусный и безопасный стритфуд. Более того – теперь ее подают даже в ресторанах (в некоторых – даже с листом съедобного золота).

Несмотря на то, что шаурму можно купить практически на каждом углу, выбирать ее все же следует ответственно. В сети Döner Market, которую развивает МХП с партнерами-франчайзи, тщательно следят за качеством сырья, условиями транспортировки и хранения продуктов. Для приготовления используют курятину "Наша Ряба" и говядину Skott Smeat. Соусы – тоже авторская разработка технологов МХП. Остальных поставщиков тщательно проверяют. Безопасная шаурма – главная фишка компании.

"У нас есть аудиторы и тайные покупатели. Первые проверяют соблюдение стандартов качества, условий хранения и т.д., вторые – сервис. Также у меня есть своя команда поваров, которая ездит по всей стране и обучает людей, помогает открывать новые точки и совершенствовать имеющиеся. За месяц они в среднем преодолевают 5-7 тыс. км. Недавно записали видеоуроки для поваров и даже составили для них тесты, чтобы еще и таким образом отслеживать пробелы в их знаниях", – говорит бренд-шеф направления стритфуд МХП Андрей Денисюк.

Шаурму подают в лаваше, а донер – по-турецки, в булке. Помимо мяса, внутри – свежие овощи, маринованный лук, огурцы и авторский соус. Есть вариации без лука, а также с фалафелем вместо мяса. Также начинку можно заказать и без булки или лаваша – в формате боула. Во всех точках используют одинаковые индустриализированные ингредиенты, так что вкус шаурмы в Киеве, Львове, Запорожье или любом другом городе будет идентичным.

Одна из важных составляющих вкуса шаурмы или донера – соус. Для его приготовления мы используем только свежие ингредиенты. Можем себе это позволить благодаря технологии холодной пастеризации. С ней мы без добавления консервантов создаем соус, который может сохраняться и не терять вкуса в течение 75 дней. Для сравнения – соус, приготовленный без использования этой технологии, "живет" в среднем 12 часов", – объясняет Андрей.

Первый Döner Маркет появился в Киеве в 2020 году. В настоящее время в 20 областях Украины работает 159 торговых точек сети. Наибольшая их концентрация в Киеве и области, однако шаурму от Döner Маркет можно купить даже в небольшом городке Вилок в Закарпатье – там живет 3,5 тысяч человек. Некоторые точки работают даже в прифронтовых зонах.

Кроме формата кафе с посадочными местами есть также точки на фудкортах в торговых центрах, корнеры рядом с "М’ясомаркетами", компактные точки продажи в формате to go, а также передвижной Döner Track. Самый большой Döner Маркет работает в Запорожье, его площадь – 200 кв. м, а самый маленький – в Чернигове, он занимает всего 6 кв. м.

Хот-дог от Мr.Grill

Что в меню: французские и классические "американские" хот-доги с более чем 20 видами сосисок и колбасок

Где попробовать: более 10 тысяч партнеров по всей Украине (около 2000 АЗК и более 7000 торговых точек)

Рекомендация редакции: французский хот-дог с белой булочкой, первой молочной сосиской "Прем'єра" и миксом из трех соусов; хот-дог с "Баварською" колбаской в темной булочке

Хрустящая булочка, которую удобно держать в руках, вместе с мясной сосиской в свое время совершили революцию на АЗК. Французский хот-дог держал форму, его легко было есть на ходу или за рулем. А еще это было очень вкусно и сытно. Неудивительно, что со временем на заправки стали заезжать специально за ними.

За этой историей стоит Виталий Войтович и его Premier FOOD Group. В 2007 году они начали менять представления украинцев о типичном хот-доге, который обычно готовился из дешевого сырья сомнительного качества. И, судя по нынешним масштабам, у них это получилось. Так, хот-доги от Мr.Grill можно купить примерно на 2000 заправок – ОККО, КЛО, БРСМ, UPG, SHELL, ANP, SOKAR – и более чем в 7000 точек продаж (кафе, кофейни, розничные магазины формата "возле дома"). Более того, они есть даже в поездах Интерсити и кинотеатрах.

В самом центре столицы, на Крещатике, работает фирменный хот-дог-бар Мr.Grill Hotdogs&Burgers. Также колбаски и сосиски бренда Мr.Grill можно приобрести в национальных сетях супермаркетов, недавно они появились даже в некоторых магазинах АТБ. В общей сложности в месяц продают до 10 млн хот-догов.

"Сейчас наши хот-доги украинцы покупают значительно чаще – свыше четырех раз в месяц. В чем же секрет? Premier FOOD Group делает сосиски и колбаски на собственном производстве полного цикла. Свежее мясо из цеха обваливания сразу попадает на линию. Готовая продукция проходит шоковую заморозку, так ее можно долго хранить без добавления консервантов.

Но самая главная фишка – особая гриль-технология, благодаря которой сосиски и колбаски сохраняют свежесть и аппетитно смотрятся в течение четырех часов на гриле", – говорит директор по производству Наталья Кудельская.

Продукцию разрабатывают технологи Premier FOOD Group в собственном R&D хабе. Команда постоянно работает над новациями – исследует мировые тренды, учитывает вкусы и предпочтения потребителей.

"Сейчас насчитывается более 500 уникальных рецептур. Наше производство сертифицировано по европейским стандартам ISO и работает в соответствии с системой HACCP. Главный принцип работы Premier FOOD Group — производить такой продукт, который будут безопасно потреблять наши дети", – добавляет Наталья.

Круассаны от Lviv Croissants

Что в меню: большие круассаны с солеными и сладкими начинками, бульон

Где попробовать: более 150 точек в Украине и Польше

Рекомендация редакции: круассаны "Дабл чизбургер", галицкий и с миндальным кремом

Круассан известен как символ французской кухни, однако придумали его не совсем французы. Они его скорее усовершенствовали и прославили на весь мир. Кто-то приписывает его создание австрийцам, а кто-то говорит о мусульманах, ведь полумесяц, напоминающий круассан по форме, является символом ислама. В украинской традиции существуют рогалики – такие же закрученные изделия, но из другого теста, не слоеного.

Львовский круассан появился благодаря ошибке. Основатель Lviv Croissants Андрей Галицкий когда-то развивал другую сеть заведений и тестировал полуфабрикаты круассанов. Последние забыли на печке, а когда вспомнили о них – они уже были размером с сыховский батон. Осталось только начинить их, и вот появился круассан, который мы знаем сейчас. И который пробовала даже Анджелина Джоли во время своего визита в Украину.

Первое заведение Lviv Croissants открылось в 2015 году во Львове. Это было небольшое кафе площадью 14 кв. м и десятком круассанов в меню. Сейчас в заведениях сети можно попробовать круассаны с говяжьей котлетой и тостовым сыром, с салями и яичницей, с прошутто и даже лососем. Компания значительно расширила ассортимент, имеет собственное производство и развивается по франшизе.

"Новые рецептуры разрабатывает технологический отдел. А дегустируют – очень много работников компании. Так учитываем разные мнения и вкусовые предпочтения. Бывают вкусы, которые создают чуть ли не год, а иногда все складывается с первого раза.

Качество конечного продукта мы контролируем на протяжении всего пути – от сырья до тарелки гостя. Сначала контроль происходит на производственных площадях производителя. Основные критерии сотрудничества с сетью Lviv Croissants – это сертификат качества HACCP и логистика по всей Украине. Таким образом, мы будем понимать, что продукт, попадающий в пекарню, соответствует заявленным нами стандартам качества.

Контроль непосредственно на торговых точках происходит через стандарты сети: с помощью чек-листов, технических стандартов хранения в пекарне и т.д. На регулярной основе обучаем работников стандартам санитарии и гигиены. Также центральный офис имеет право проводить аудит на всех уровнях работы с торговыми точками, чтобы предупредить проблему еще до появления.

Последний этап контроля – это работа тайных покупателей и отзывы гостей", – говорит ведущий технолог сети Lviv Croissants Олег Билык.

Пицца от Pizza Celentano

Что в меню: около 20 видов пиццы, паста, салаты, горячие блюда

Где попробовать: 46 точек в городах Украины, из них 18 – в формате Ristorante

Рекомендация редакции: пицца Bianco Verde с зеленым соусом, моцареллой и прошутто и пицца Палермо с тремя видами мяса, шампиньонами и маслинами

Плоские лепешки ели еще в древней Греции – там их смазывали оливковым маслом, посыпали луком и травами, иногда добавляли овечий сыр. Однако современный вид пицце придали в итальянском городе Неаполь. Там ее сначала называли "коржом бедных": тесто смазывали салом или маслом, посыпали чесноком и творогом, и так выпекали.

Затем пиццу придумали нарезать треугольными кусочками и стали продавать на улице. Однако единого рецепта не было – каждый готовил как умел. В общем, теорий происхождения пиццы практически столько же, сколько и ее рецептов. Создать собственную композицию по ингредиентам в Украине придумали в Celentano – так называемый пицца-конструктор.

Первое заведение сети заработало еще в 1998 году во Львове. Открыл его предприниматель Марк Зархин с друзьями. Уже в следующем году появился второй ресторан, затем проект начал развиваться по франшизе. 100-й юбилейный ресторан открыли в Киеве в 2007 году. Зеленые стены, яркий дизайн и быстрое обслуживание долгое время ассоциировались с сетью, однако долго существовать на рынке без изменений невозможно. Компания пережила полный ребрендинг, закрыла часть заведений и почти как феникс возродилась с новым форматом – семейного ресторана с демократичными ценами и более сдержанным, хотя все еще ярким интерьером. В Pizza Celentano даже шутят, что часть клиентов выросла вместе с ними и бывшие студенты теперь водят сюда своих детей на мастер-классы.

В меню сейчас больше 20 видов пиццы, регулярно появляются сезонные новинки. Кроме того, в заведениях можно попробовать пасту собственного производства, салаты, бургеры, супы и многое другое.

"Мы хотим создавать аутентичную итальянскую пиццу, но при этом не забывать об украинских вкусах. Поэтому часть ингредиентов завозим из Италии, часть – покупаем в Украину. Да, импортируем итальянскую муку. Она используется во всех ресторанах сети, это системно важный продукт. Также из Италии везем помидоры известного бренда Mutti – они имеют сладковатый вкус и отлично подходят для соуса. Оттуда же – прошутто и салями. Сыры, наоборот, – украинские.

Всех поставщиков проверяю лично я с командой, а также качество продуктов контролируют су-шефы в ресторанах на местах.

Сезонное меню обновляем четыре раза в год. Как бренд-шеф, я отслеживаю мировые тренды и локальные тенденции. Этим вдохновляюсь в работе. Моя цель – чтобы гости получили больше, чем они ожидали", – комментирует бренд-шеф сети Pizza Celentano Дмитрий Новаков.

Бургер от Burger Farm

Что в меню: бургеры, салаты, боулы, закуски

Где попробовать: в Киеве по адресу бульв. Шевченко, 56, ул. Межигорская, 19 и Княжий Затон, 14Б

Рекомендация редакции: "Ситий фермер" с яйцом, беконом, сыром чеддер, сладким луком и томатом, который здесь готовят уже 10 лет

Казалось бы, что нового можно рассказать о бургере? Традиционное американское блюдо, символ страны наряду с джинсами и кока-колой. Но действительно ли это американское блюдо, как мы привыкли думать? И при чем здесь немецкий город Гамбург, давший название блюду? Версий происхождения несколько. Кто-то первым бургером считает еду монгольской армии – в походах они клали мясо под седло и во время езды оно хорошо отбивалось. Другие говорят, что идею бургера из Азии привез немецкий купец. Как бы то ни было, а котлета между половинками булки скоро появилась в Америке, откуда и распространилась на весь мир.

В Киеве одними из первых бургеры начали готовить в Burger Farm. Первая точка открылась еще в 2013 году в маленьком помещении бывшей трамвайной диспетчерской на Львовской площади. Открыла заведение часть команды бара Fazenda, который располагался тогда этажом выше. Там они проработали два года, а когда аренду не продлили – нашли новое место. Следующий Burger Farm появился возле Цирка – на улице Шевченко, и работает по сей день. Еще два заведения работают в формате корнера в барах Konteyner на Подоле и Осокорках.

В основном меню более 10 бургеров. Есть как классические вариации, так и бургеры с фалафелем или растительным заменителем мяса. Из необычного среди ингредиентов – яблоко, тыква, макароны с сыром или жареная во фритюре моцарелла (да, это все внутри бургера).

"Сколько бы локаций мы ни меняли и сколько бы лет ни прошло, наша концепция остается стабильной. Мы готовим честные бургеры за честную цену. Это касается, в первую очередь, ингредиентов. Мы сами каждый день делаем фарш для котлет, используем халяльную говядину. Сами готовим соусы. Скоро снова запустим собственную коптильню. Только овощи сами пока не выращиваем", – шутит Максим, один из основателей.

При этом Burger Farm достаточно консервативны – команда заведения не делает сезонное меню.

"У нас есть блюда, которые с нами 10 лет. Например, наш флагман "Ситий фермер". Это классический бургер, в котором нет ничего сверхъестественного. Но мы бережем этот вкус и не меняем рецептуру со дня открытия первого заведения. Или "Чикенбургер" , который мы сначала убрали из меню, потому что не всегда можно было найти для него свежую вкусную тыкву. Однако через два года нам пришлось его вернуть по просьбе гостей, потому что они – наша главная ценность", – добавляет Максим.

Картофель фри от "Картофан"

Что в меню: картофель фри, хот-доги, луковые кольца, куриные наггетсы, чуррос и т.д.

Где попробовать: в Киеве работает 10 точек

Рекомендация редакции: картофель фри с соусом по настроению, сладкие пончики чуррос на десерт

Картошку фри привыкли воспринимать как дополнение к основному блюду. Традиционно ее подают в бургеры. Однако и сама по себе она достойна внимания – особенно если посыпать ее жареными беконом и лучком.

За право называться автором картофеля во фритюре сражаются французы и бельгийцы. Иногда на арену выходят еще испанцы – исключительно благодаря своему выгодному географическому положению у них были все шансы получить картофель первыми, ведь впервые этот овощ попал в Европу из Нового Света (современные Америка и Австралия).

В Украине возвели картофель до уровня отдельного блюда в сети KARTOFAN. Первая торговая точка появилась в 2017 году в Киеве. Она быстро окупилась, так что владельцы, окрыленные собственным успехом, открыли в течение года еще четыре заведения. В настоящее время в Киеве их 10, часть работает по франшизе. Несколько точек находятся в стадии открытия, также KARTOFAN готовится открыться в формате кафе.

Особое внимание в сети уделяют выбору сырья.

"Мы продегустировали более 30 видов разного картофеля, и не смогли определить тот единственный вариант, который удовлетворил бы всем нашим требованиям. Затем мы встретились с ведущим агрономом завода Lamb Weston (один из ведущих производителей картофеля фри в Европе – прим. ред.). Он долго рассказывал, сколько разных сортов картофеля несколько десятков лет выращивала его компания, чтобы найти идеальный вариант для приготовления фри. В результате выбрали продукт класса А. На производстве он проходит дополнительную обработку – напыление крахмалом на уже подготовленный картофель. Это позволяет блюду дольше оставаться горячим в уже приготовленном виде", – рассказывает Андрей Злуницын, директор по развитию франчайзинговой сети KARTOFAN.

Картофель подается в специальном ламинированном пакете, не пропускающем жир. Вдобавок предлагают соусы, их на выбор более 20: кари-ананас, манго-чили, тартар, творожный, кисло-сладкий, чесночно-оливковый и т.д.

Приятного аппетита!