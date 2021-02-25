Украинские школьники нашли рецепт любимого борща Леси Украинки

Украинский журналист Константин Грубич рассказал, какие блюда любили готовить в семье Леси Украинки, со дня рождения которой в 2021 году исполняется 150 лет.

На своем YouTube-канале он выложил видео, в котором школьники со всей Украины готовят борщ по рецепту бабушки Леси Украинки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Классная руководительница сообщила ученикам, что приближается праздник – 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Поколение Z не вдохновилось. Ученики безнадежно спросили, будет ли пицца. Ситуация вдохновила другую учительницу – географичку Оксану Данилову – подтолкнуть детишек разыскать рецепты и приготовить любимые блюда Леси Украинки", – рассказал Грубич.

По его словам, рецепты искали и в Украине, и среди диаспоры в Париже и Торонто. Также флешмоб распространился и по Украине: к поиску блюд семьи Косач присоединились школьники Луганщины, Волыни, Полтавщины, Галичины.

Результатом усилий стала онлайн-вечеринка "На зум к Лесе", где ученики из разных уголков Украины представляли приготовленные ими блюда из семейного меню Косач-Драгомановых. Центральной блюдом вечеринки стал борщ, рецепт которого из поколения в поколение передавался в семье Леси.

Борщ называется "Лизаветин борщ": баба Лизавета и ее муж Куперьян – бывшие крепостные бабушки Леси Украинки Елизаветы Драгомановой с Полтавщины. Лизавета работала у нее поваром 40 лет, Куперьян помогал в хозяйстве. О славном Лизаветином борще есть упоминания в семейном эпистолярии. Его секрет заключался в добавлении в борщ яблока-антоновки, которое придавало блюду кислинку.

Ниже даем перепись Лизаветиного борща от Изидоры Косач-Борисовой, родственницы Леси Украинки, которая эмигрировала в США.

Курицу варить до готовности. Процедить отвар. Очищенные и промытые свеклы нашинковать соломкой, сбрызнуть щедро свекольным квасом, посолить. Перемешать с нашинкованным соломкой яблоком-антоновкой. Положить в глубокую сковороду с крышкой, добавить жир, собранный из отвара, и тушить до полуготовности. Лук, чищенные и мытые корни моркови и петрушки нашинковать соломкой и слегка обжарить в масле. В процеженный отвар положить нарезанную картошку, довести до кипения, добавить нарезанную кубиками свежую капусту и варить минут 15. Затем в отвар положить тушеную с яблоком свеклу, слегка поджаренные вместе с луком корни моркови и петрушки, а также перец и растертое в ступе и поджаренное пшено, разведенное отваром. Еще 5 минут кипятить, заправить толченым с зеленью петрушки и чесноком салом, довести до кипения и дать настояться минут 20-30. Подавая на стол, в борщ положить порцию мяса, сметану и посыпать зеленью петрушки.

Помимо борща в семье Драгомановых-Косач также готовили яблочную пастилу, английские кексы, печенье-хрусты и чай из вишни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинские звезды устроили флешмоб в честь Леси Украинки: они прочитали известные стихотворения писательницы.