Медики сообщили, какой сыр вреден гипертоникам

FoodOboz 13:00, 1.06.2020

Людям, страдающим гипертонией, чтобы не подвергать свой организм опасности, нужно отказаться от чрезмерного употребления сыра "Рокфор".

Высокое кровяное давление негативно влияет на человека, создавая дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы, что, в свою очередь, может привести к инсульту и сердечному приступу.

По утверждению медиков, именно в сыре "Рокфор" содержится большое количество соли, которая отрицательно сказывается на здоровье сосудов.

Сыр Рокфор
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"Важно знать больше полезной информации о продуктах, которые негативно влияют на кровяное давление", - рассказали врачи из Института диетологии Эдисона.

"Сыр Рокфор, каким бы вкусным он ни был, содержит 507 мг [21% от рекомендуемой суточной дозы] натрия в 28-граммовой порции", - отметили специалисты.

Медики уточнили, что при проблемах с кровяным давлением лучше всего отдать предпочтение моцарелле или козьему сыру. "Помните, что количество съеденной соли за день не должно превышать 6 грамм", — заключили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, бананы, помидоры, рыба и яйца являются главными продуктами, которые положительно влияют на здоровье легких.

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