Медики сообщили, какой сыр вреден гипертоникам
Людям, страдающим гипертонией, чтобы не подвергать свой организм опасности, нужно отказаться от чрезмерного употребления сыра "Рокфор".
Высокое кровяное давление негативно влияет на человека, создавая дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы, что, в свою очередь, может привести к инсульту и сердечному приступу.
По утверждению медиков, именно в сыре "Рокфор" содержится большое количество соли, которая отрицательно сказывается на здоровье сосудов.
"Важно знать больше полезной информации о продуктах, которые негативно влияют на кровяное давление", - рассказали врачи из Института диетологии Эдисона.
"Сыр Рокфор, каким бы вкусным он ни был, содержит 507 мг [21% от рекомендуемой суточной дозы] натрия в 28-граммовой порции", - отметили специалисты.
Медики уточнили, что при проблемах с кровяным давлением лучше всего отдать предпочтение моцарелле или козьему сыру. "Помните, что количество съеденной соли за день не должно превышать 6 грамм", — заключили эксперты.
Как сообщал OBOZREVATEL, бананы, помидоры, рыба и яйца являются главными продуктами, которые положительно влияют на здоровье легких.