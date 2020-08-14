Медовый Спас 2020 в Украине: что приготовить. Пять рецептов
В Украине 14 августа празднуется Медовый Спас или праздник Маковея, после которого начинается Успенский пост.
В этот день в храмах освящается мед нового сбора, а украинские хозяйки пекут булочки с маком и медовые пряники, подают на стол блины с маком и другие блюда.
OBOZREVATEL предлагает пять рецептов вкусностей с медом, которые можно приготовить к этому празднику.
Медовый кекс с курагой
Ингредиенты:
вода – 250 мл;
мед – 2 ст. л.;
сахар – ½ стакана;
растительное масло – ½ стакана;
мука – 2 стакана;
сода или разрыхлитель – 1,5 ч. л.;
щепотка соли;
курага – 50 г;
сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
1. Теплую воду перемешать с медом, сахаром, солью и растительным маслом без запаха.
2. Муку просеять с содой, постепенно добавляя ее в медовую смесь и все время помешивая.
3. Добавить помытую и нарезанную курагу.
4. Форму смазать маслом и присыпать мукой.
5. Выпекать кексы в разогретой до 180°C духовке – до золотистого цвета. Готовность выпечки проверить зубочисткой.
6. Дать кексу немного остыть, переложить на блюдо и украсить сахарной пудрой.
Медово-ореховое печенье
Ингредиенты:
мед – 150 г;
сливочное масло – 200 г;
яйца – 2 шт.;
сахар – ½ стакана;
арахис – 1 стакан;
сода – ½ ч. л.;
мука – 4 стакана.
Приготовление:
1. Промыть и обжарь на сковороде половинки арахиса, остудить.
2. Смешать мед, размягченное сливочное масло, сахар, яйца и соду. Добавить арахис и хорошо перемешать.
3. Всыпать муку и замесить крутое тесто, затем скатать его в шарик и поставить в морозилку минимум на полчаса.
4. Разделить тесто на две равные части. Из каждой скатать валик и после разделить его на небольшие кусочки, придав им форму лепешек.
5. Выложить печенье на противень, заранее застеленный пергаментом.
6. Выпекать медовые сладости в разогретой до 180°C духовке примерно 15 минут.
Запеченные груши с орехами и медом
Ингредиенты:
груши – 2 шт.;
молотая корица;
мед – 2 ч. л.;
грецкие орехи – 3 ст. л.;
лимонный сок;
натуральный йогурт – 4 ч. л.
Приготовление:
1. Груши помыть, по желанию очистить от кожуры, разрезать пополам и удалить семена чайной ложкой. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
2. Наполнить груши грецкими орехами и сбрызнуть медом, затем посыпать молотой корицей.
3. Запекать в разогретой до 175°C духовке в течение 25 минут. Подавать груши вместе с натуральным йогуртом.
Лимонное варенье с медом
Ингредиенты:
лимоны – 1 кг;
мед – 0,5 л.
Приготовление:
1. Обдать цитрусы кипятком, порезать мелкими кубиками или прокрутить через мясорубку. Также удалить косточки, чтобы смесь не горчила.
2. Залить лимонную массу медом, перемешать.
3. Выложить смесь в стеклянную банку, а ее поставить в холодильник.
Отметим, что смесь стоит оставить на несколько дней, чтобы полезные вещества успели соединиться в густую однородную массу. При этом больше одной столовой ложки трижды в день такого варенья употреблять нельзя. Также не рекомендуется закатывать его в банки жестяными крышками. Варенье хранят в стеклянной емкости, накрытой капроновой крышкой, в холодильнике.
Летний медовый напиток
Ингредиенты:
вода – 750 г;
мед – 250 г;
дрожжи – 5 г;
половинка лимона.
Приготовление:
1. Растворить мед в горячей, но не кипящей воде.
2. Охладить смесь до 25°С и бросить в напиток дрожжи.
3. Выцедить в жидкость сок половинки лимона.
4. Поставить коктейль в теплое место и оставить на 10 часов для брожения.
5. Процедить напиток и подавать охлажденным, украсив стаканы кружочком лимона.
Ранее OBOZREVATEL подробнее рассказывал о традициях праздника Медового Спаса, его истории, приметах и запретах.
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