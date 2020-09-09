Минеральная вода: как пить, чтобы получить максимальную пользу

Одним из главных своих сокровищ в компании АБК Днепр считают экологически чистую воду с лечебными свойствами, уникальную по содержанию минералов и микроэлементов. И не случайно. Ведь ее добывают прямо на территории производства, из собственной артезианской скважины глубиной в 120 м, которая достигает подземных источников Бучакского водоносного горизонта. Этот пласт сформировался еще в доисторические времена – и насчитывает не менее 150 млн лет. Такой же кристально чистой и максимально полезной вода усилиями сотрудников АБК Днепр и попадает к потребителям – украинских семей, где заботятся о здоровье и предпочитают потреблять лучшее. В честь живописного района, где расположилось производство и где добывается лечебная вода, ее назвали "Царичанской". С какими проблемами поможет справиться "Царичанская" и кому специалисты советуют сделать ее неотъемлемой частью ежедневного рациона – читайте дальше.

Лечебную минеральную столовую воду, выпускаемую под ТМ "Царичанская", относят к гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым минеральным водам. Поэтому эта минеральная вода рекомендуется для применения с целью профилактики и лечения нарушения обмена веществ. То есть, среди прочего, она станет прекрасным помощником в нормализации веса и при похудении.

В частности, "Царичанская" богата кальцием, магнием, хлоридами и сульфатами, ее рН составляет 7,2-7,7, благодаря чему она подходит широкому кругу потребителей.

Сохранить целебную жидкость такой, какой она была задумана природой, на предприятии смогли благодаря бережной пятиуровневой очистке. Так вода очищается от возможных примесей и осадка – и в полной мере сохраняет уникальный минеральный состав. А линия розлива, установленная в непосредственной близости к скважине, позволяет исключить риск загрязнения в процессе разлива воды в бутылки.

Максимально сбалансированный состав минералов и микроэлементов в воде "Царичанская" позволяет использовать ее ежедневно и без ограничений людям разного возраста и с разным состоянием здоровья: у воды нет никаких противопоказаний.

Особенно полезной "Царичанская" может стать для людей, страдающих хроническими гастритами с нормальной и пониженной секреторной функцией желудка, при хронических колитах и энтероколитах, при хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей, при хронических заболеваниях мочевыводящих путей, при панкреатитах.

Главное влияние "Царичанской", как уже отмечалось, состоит в содействии улучшению обмена веществ. Если не обеспечить свой организм достаточным количеством воды – организм начнет накапливать запасы жира. Соответственно, потребление от 1,5 л воды в чистом виде (это минимальная норма потребления для человека) поможет сохранить стройность или и начать сбрасывать наконец ненавистные лишние килограммы.

Также, как уверяют эксперты АБК Днепр, "Царичанская" прекрасно справляется с выведением из организма токсинов – особенно, если выпить стакан теплой воды натощак утром.

В АБК Днепр рекомендуют также выпивать по стакану теплой воды "Царичанская" за 30 минут до еды – это поможет ускорить метаболизм и улучшит работу пищеварительных органов в целом. А вдобавок еще и утолит чувство голода и не позволит съесть лишнего.

Кстати, стакан воды может также помочь продержаться до приема пищи, если уже проголодался, а возможности перекусить нет – и снимет "голодные спазмы" в желудке.

А стакан воды, выпитый непосредственно перед сном, не только поможет крепче спать, но и снизит нагрузку на сердце и позволит забыть о судорогах в ногах.

При этом, уверяют в АБК Днепр, лучше выпивать воду не залпом, а маленькими порциями по 2-3 глоточка. Это поможет снизить нагрузку на почки и даст возможность организму по-максимуму усвоить полезные вещества, которыми богата минералка. Приятный бонус: при таком потребления вода еще и положительно повлияет на очистку крови и активизирует регенерацию клеток организма.

Мягкий приятный вкус позволяет использовать минеральную воду "Царичанская" не только для питья как взрослым, так и детям, но и для приготовления пищи и горячих напитков. Тем более, что "Царичанская" совсем не оставляет накипи при кипячении, а значит – незаменима для кулеров и кофемашин. В дополнение, по отзывам людей, которые употребляют "Царичанскую", она подчеркивает вкус и аромат горячих напитков.

А самое главное – целебная вода "Царичанская" стоит меньше средней цены на рынке минеральных вод. И с недавних пор купить ее можно практически во всех торговых сетях. К тому же, производитель постоянно устраивает максимально выгодные акции и розыгрыши ценных подарков среди потребителей своей продукции. Ознакомиться с ними можно на сайте компании или на странице минеральной воды "Царичанская" в Фейсбук.