NASA собрала урожай редиса в космосе

Астронавты космического агентства NASA собрали первый в истории урожай редиса на Международной космической станции. Овощ в количестве 20 штук должен вернуться на Землю в следующем году.

Космонавты собрали редиску в орбитальной оранжерее Advanced Plant Habitat (APH), завернули в фольгу и поместили в холод для хранения. Перед тем, как корнеплод вернут на Землю, астронавты хотят высадить и собрать вторую партию урожая, пишет издание Food&Wine.

Затем оба урожая хотят сравнить с третьим контрольным образцом редиса, выращенным в камере, имитирующей окружающую среду Международной космической станции – она находится в Космическом центре Кеннеди.

Астронавт NASA и бортинженер 64-й экспедиции Кейт Рубинс проверяет, как растет редис. NASA

По словам специалистов, выращивание различных культур в космосе помогает определить, какие растения лучше всего развиваются в условиях микрогравитации, чтобы в дальнейшем можно было разнообразить рацион астронавтов. В рамках этой программы программы в орбитальной оранжерее APH уже завершили 11 экспериментов по выращиванию космических овощей, пригодных для употребления людьми – от салата ромэн в 2015 году до японской горчицы Mizuna в прошлом году.

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