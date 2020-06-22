Названы 7 продуктов, которые мы можем употреблять неправильно

Для поддержания хорошего здоровья важно правильно готовить и употреблять продукты. В частности, необходимо замачивать семена чиа, измельчать лен, а также использовать кокосовое масло.

Чтобы избежать распространенных ошибок, OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с полезными советами, опубликованными на foodspring.it.

Семена чиа

Они богаты полезными жирами, растительными белками и минералами. Желательно употреблять их в сыром виде, а именно: замачивать в воде, фруктовом соке, молоке или йогурте. Также можно просто добавлять в салат, но в этом случае нужно пить много воды. Семена чиа обладают свойством поглощать большое количество жидкости: в 12 раз больше их веса, благодаря чему обеспечивает долгое ощущение сытости.

Семена кунжута и льна

Они тоже очень важны для здоровья, так как содержат полезные жиры, различные микроэлементы и витамины (кальций и витамин В). Единственная проблема заключается в том, что их трудно переваривать. Следует употреблять молотые семена, чтобы организму было легче усваивать питательные вещества.

Йогурт

Открывая йогурт, нередко можно заметить водянистую жидкость, от которой хочется как можно скорее избавиться. Однако это просто сыворотка, которая оседает на поверхности. Она содержит белки, минералы и кальций, поэтому ее нужно пить или смешивать с остальным йогуртом, но не выбрасывать.

Под действием высоких температур овощи теряют полезные свойства

Овощи

Они обеспечивают организм витаминами, минералами и клетчаткой. Но витамины имеют свойство терять свою эффективность при высоких температурах, поэтому такие овощи, как перец, брокколи и многие другие лучше готовить на пару или есть в сыром виде.

Масло холодного отжима

Оно богато ненасыщенными жирными кислотами, которые полезны для здоровья. Однако высокая температура разрушает ее вкус и драгоценные питательные вещества. В худшем случае могут даже образоваться вредные вещества. Важный показатель – точка дымления масла, указывающая на то, что жирные кислоты начинают окисляться.

Насыщенные жиры имеют более высокую температуру дымообразования, чем ненасыщенные, поэтому подходят для приготовления на сковороде. Лучше использовать кокосовое масло, которое имеет теплостойкость до 200 °C. Оно является универсальным и пригодным для приготовления различных блюд здорового питания.

Цельное зерно и бобовые

Цельное зерно и бобовые содержат, помимо клетчатки, витаминов и минералов, также фитиновую кислоту, которая затрудняет усвоение некоторых минералов. Но это не значит, что лучше есть белый хлеб. Для использования свежих злаков или сушеных бобовых нужно просто замочить их на ночь и промыть перед приготовлением. Это позволяет предотвратить связывание фитиновой кислоты с минералами. Таким образом, можно извлечь выгоду из микроэлементов зерновых и бобовых.

Свежие грибы

Все грибы, купленные в супермаркете в свежем виде, должны быть очищены и приготовлены. Свежесобранные грибы могут быть заражены паразитами, которые при употреблении в сыром виде способны поражать печень, легкие и мозг. Также важно готовить грибы не позже, чем через 1 день после сбора урожая, потому что они очень быстро портятся. Если появились мягкие или заплесневелые участки, их следует выбросить.

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