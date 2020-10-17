Названы необычные рецепты приготовления яиц из разных стран

Анна Паскевич FoodOboz 02:22, 18.10.2020

В честь Всемирного дня яйца, который традиционно отмечается в октябре, испанская газета La Vanguardia опубликовала подборку необычных рецептов блюд из этого продукта.

Так, названные способы приготовления популярны в разных странах. К ним относятся:

  • квек-квек. Этот рецепт популярен на Филиппинах. Перепелиные яйца варят, а затем обжаривают в муке с куркумой на масле;

  • омлет фу-янг. Этот омлет, который принято готовить в Шанхае, получается более сытным, чем обычный, так как готовится с ростками фасоли, луком, сельдереем и мясом (свинина, курица, говядина).

  • яйца по-шотландски: вареное яйцо засыпают мелко нарезанными сосисками, обваливают в панировочных сухарях и обжаривают в масле;

Шакшука. Страной происхождения этого блюда считается Тунис
Wikipedia

  • яйца кокот. Это блюдо, популярное во Франции, готовится в духовке или на водяной бане. Яйца запекают в сливках и масле, иногда добавляют картофель, лук-порей или бекон;

  • шакшука. Страной происхождения этого блюда считается Тунис. Яйца варят в соусе из томатной пасты, сладкого перца, куркумы и тмина. Подают прямо на сковороде;

  • тамагояки – "японский омлет". Для приготовления этого блюда используют бульон даси, соль, сахар и соевый соус. Тонкие слои омлета скручивают на сковороде, а затем нарезают.

Ранее OBOZREVATEL назвал три рецепта вкусных и полезных диетических блюд.

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