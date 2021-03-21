Названы шесть продуктов из супермаркета, от которых стоит отказаться

Названы шесть продуктов из супермаркета, которые опасно покупать. Зачастую они хранятся в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщил китайский блогер с платформы WeChat. По его словам, в супермаркете лучше не покупать готовый фарш.

Перемолотое мясо из маркета зачастую изготавливается из остатков или испорченного мяса, при этом в полуфабрикате много жира. По причине несвежести не стоит покупать в магазине и курицу гриль, добавил автор.

Не стоит также покупать в супермаркете соленые овощи. По словам блогера, вокруг них постоянно ходят покупатели, из-за чего на продукты могут попасть бактерии. При этом сотрудники магазина часто продлевают срок годности таких заготовок, добавляя в них чрезмерно много соли.

Нарезанные фрукты – еще один продукт, от которого стоит отказаться в супермаркете. Во-первых, при ручной упаковке на них могут попасть бактерии. Во-вторых, продавцы зачастую продают так испорченные фрукты, срезая с них гнилые части.

Блогер рассказал, что не стоит покупать и замороженную рыбу: она часто залеживается на прилавках из-за невысокого спроса. Отличить испорченный образец можно по двум признакам: у рыбы побелели или покраснели глаза, а при надавливании на тушке остается вмятина.

Также покупать не стоит в магазине смеси специй, предупредил автор статьи. По его словам, в них часто добавляют испорченные образцы, а в пищевой пленке, под которой хранятся смеси, размножаются бактерии.

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