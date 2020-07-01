Не больше одного листочка: фитотерапевт рассказал о правилах употребления пряных трав

Шалфей, розмарин, лавровый лист и другие пряности с сильным запахом следует использовать в очень ограниченном количестве. И чем сильнее запах у растения, тем более осторожного отношения оно требует, – разъяснил терапевт, медицинский блогер Борис Скачко.

Популярный кулинарный принцип – что нравится, того и побольше! – с пряностями не работает. Ароматные травы целесообразно рассматривать не столько в гастрономическом, сколько в медицинском контексте, убежден наш эксперт, который, заметим, является фитотерапевтом минимум в седьмом поколении.

Растение "здоровье"

Шалфей – это прекрасный антибиотик Getty

Именно так переводится латинское название шалфея. И действительно, это прекрасный антибиотик. Но случайно вытяжки из этого растения применяют в медицине как внешнее средство. Если в желудке живет Helicobacter pylori, то от блюда с шалфеем ей будет плохо, и это – плюс. А вот дальше начинаются нюансы: антибиотиков, даже природных, не любят ни печень, ни почки, ни полезные микроорганизмы.

Сколько можно? Для приготовления небольшой (до полкилограмма) порции блюда хватит буквально половинки листика. Лучше всего аромат шалфея проявляется в сопровождении. У Джейми Оливера есть прекрасный рецепт курицы, тушеной в молоке с добавлением шалфея, чеснока и лимона – такое сочетание прекрасно дополняет и рыбу.

Любимец Средиземноморья

Розмарин богат смолами Getty

Розмарин – растение, которой врач советует чаще любоваться, чем потреблять. Так, пользы в биоактивных ароматических веществах немало. Однако они соседствуют со смолами, на которые также богат розмарин. И отделить друг от друга никак не удастся. А от избытка смол фильтрам организма становится все хуже и хуже.

Сколько можно? Тем, кто имеет проблемы с выделительной системой, лучше выбрать другие пряности. Если же на здоровье грех жаловаться, следует прислушиваться к советам поваров, и опускать ветку розмарина или букет с ним в блюдо не более, чем на несколько минут, чтобы не было горечи. С осторожностью следует относиться и к идее запекания с розмарином. Так, если напихать рыбе полное брюшко, она приобретет слишком мощный, откровенно аптечный, камфорный запах.

Лидер симпатий

Лавровый лист – наиболее часто употребляемая специя Getty

Долгое время будучи почти единственной доступной пряностью, лавровый лист и сегодня остается одной из наиболее часто употребляемых специй. Между тем, любителей добавлять щедрую горсть лавра Борис Скачко адресует к классическим трудам Авиценны. Средневековый врач и мыслитель, которого считают одним из предвестников современной клинической фармакологии, предупреждал о пагубном влиянии этого растения на почки – и действительно, ударные дозы эфирного масла лавра необратимо повреждают орган.

Сколько можно? На кастрюлю борща достаточно одного листа. И добавлять его фитотерапевт советует во время отваривания мяса, а на момент закладки овощей – вынимать. В таком случае и аромата будет достаточно, и активные вещества помогут мясу лучше развариться – а соответственно, и перевариться. И тогда теоретический перечень химических веществ, содержащихся в продуктах, окажет практическую пользу.