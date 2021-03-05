Новые суперфуды: 5 продуктов, на которые стоит обратить внимание

Специалисты не устают отыскивать новые и новые суперфуды – продукты, богатые полезными веществами и микроэлементами.

Мы уже узнали о пользе семечек чиа и ягод годжи, настал черед новых открытий. Редакция британского журнала Vogue составила список продуктов, которые диетологи советуют добавить в рацион в 2021 году.

Что такое суперфуды

Суперфудами называют ягоды, фрукты, овощи, семена и водоросли, в которых содержатся жизненно важные компоненты и микроэлементы. От биодобавок они отличаются тем, что это 100% натуральные продукты, существующие в природе более тысячи лет.

Массовое помешательство на суперфудах случилось лишь несколько лет назад на волне здорового образа жизни: на них обратили внимание веганы, сыроеды, спортсмены и другие поклонники ЗОЖ.

В связи с всеобщим помешательством Европейский Союз даже принял решение о постановлении законодательного акта, контролирующего написание superfood на упаковках товаров. Так, с 2007 года действует закон, согласно которому производители, желающие поставлять и реализовывать суперфуды, в обязательном порядке должна предоставить документы, которые подтверждают соответствующее качество продуктов.

Суперфуды 2021 года

Журналисты британского Vogue называют кишечник нашим вторым мозгом и "ключом к нашему благополучию". Они напоминают, что именно в кишечнике вырабатывается большинство гормонов, которые в свою очередь влияют на то, "как мы выглядим, что мы думаем и что чувствуем". И призывают не забывать заботиться об этом органе тела.

Журналисты пообщались с диетологами и нутрициологами и расспросили их, какие продукты нужно включить в свой рацион, чтобы кишечник оставался в норме, а вы чувствовали себя комфортно.

Адаптогенные грибы. Адаптогенами называют группу пищевых продуктов и трав (в частности, лекарственных грибов), которые обладают способностью защищать организм от вредных последствий стресса, а также поддерживают общее состояние здоровья, энергию и настроение. Грибы чага едят для поддержания иммунитета, кордицепс – для повышения спортивной выносливости, ежовик гребенчатый – для улучшения концентрации внимания, а рейши – для расслабления. Специалисты рекомендуют добавлять такие грибы в супы и тушеные блюда, а также в чай, кофе или горячий какао.

Морской мох. Этот суперфуд содержит 92 из 102 минералов и витаминов, необходимых нашему организму, включая цинк, железо, кальций и калий, не говоря уже о природных противовирусных и антимикробных средствах, которые могут помочь успокоить воспаление и респираторные проблемы. Эксперты советуют выбирать обезвоженный морской мох в виде порошка или геля: он обладает мягким вкусом и подходит для различных целей. Его можно добавлять в смузи или использовать в качестве загустителя в супах, бульонах и соусах.

Тыквенные семечки. Оказывается, что всем знакомый с детства продукт тоже называют суперфудом. В тыквенных семечках содержится много ненасыщенных жиров, жирных кислот, антиоксидантов, высокий уровень магния, который помогает регулировать режим сна, а также больше белка, чем в любых других орехах: 30 г белка на 100 г семечек. Кроме того, продукт обладает гипогликемическими и антипаразитарными свойствами – считается, что регулярное употребление семечек улучшает здоровье сердца, мочевого пузыря и простаты. Специалисты говорят, что лучший способ добавить тыквенные семечки в ежедневный рацион – это съедать одну-две столовые ложки в качестве перекуса. Только обязательно следите за размером порций, так как семечки богаты калориями.

Баобаб . Дерево баобаб называют одним из чудес африканского континента, поскольку оно известно своими питательными и целебными свойствами. Помимо того, что в баобабе содержится большое количество витамина С и клетчатки, плоды этого дерева содержат в шесть раз больше калия, чем бананы. Специалисты советуют попробовать настоянную на баобабе воду – именно так этот фрукт традиционно употребляют в Африке. Нужно просто смешать 2-4 чайные ложки порошка баобаба с фильтрованной водой.

Барбадосская вишня. Плоды дерева мальпигия эмаргината богаты витаминами и минералами, в том числе витамином С, которого в ягодах в 60 раз больше, чем в апельсинах. Также барбадосскую вишню называют природным антидепрессантом. Чтобы получить максимальную питательную ценность, специалисты советуют употреблять ягоды, которые были собраны в начале цикла созревания. Добавляйте полную чайную ложку барбадосской вишни в смузи или сок каждое утро и будет вам счастье.

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