Орех пекан: американский брат грецкого с большим потенциалом

Чрезвычайно высокая пищевая ценность отличает орех пекан или, как его еще называют, американский орех.

Этот, еще недавно экзотический орех, все в больших объемах присутствует на наших рынках и все чаще используется, как один из ингредиентов блюд.

Орехи пекан очень напоминают грецкие орехи Getty

Его родиной является Северная Америка. Орех пекан имеет более вытянутую скорлупу, слегка похожую на финики, и с более сладким вкусом, чем обычные грецкие орехи. У него мало общего с остальной частью семейства грецких орехов, за исключением одного - очень высокой пищевой ценностью.

Его вкус очень ароматній и менее горький, чем у обычных грецких орехов. А его скорлупу гораздо легче сломать. Поэтому его проще открывать, в отличии от обычного грецкого ореха, пишет портал diariovasco.com.

Как им наслаждаемся?

Сами по себе орехи пекан настолько же вкусны, насколько полезны, хотя мы можем улучшить их вкус, обжарив в специях. Каждый по своему вкусу может их подсластить, добавив корицу или придав более пряный вкус с помощью перца.

Орех пекан также является отличным ингредиентом для различных блюд, таких, например, как рагу, выпечка, хлеб, мороженое, десерты. В довольно короткий срок эти орехи завоевали популярность своим изысканным вкусом и питательным потенциалом.

Торт с орехами пекан Getty

Как и другие виды орехов, пекан обладает высоким энергетическим потенциалом. В 100 граммах продукта содержится около 700 калорий, поэтому его нужно употреблять умеренно. Тем не менее, ежедневная порция от 8 до 10 орехов пекана может быть очень благоприятной для нашего здоровья, особенно для тех людей, которые хотят понизить уровень холестерина. Точно так же, как и все семейство грецких орехов, он отличается высоким содержанием полезных жирных кислот (Омега-3 и 6).

Деликатность и осторожность при раскрытии орехов

Орехи пекан гораздо более хрупкие, чем грецкие. Поэтому, когда вы начинаете их чистить, важно помнить, что обычные металлические орехоколы не лучший способ открыть орех, не повредив внутренности. Для этих орехов рекомендуется использовать деревянный молоточек, который нанесет ореху пекан наименьшие разрушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, а их антиоксидантные свойства поддерживают здоровье мозга.

Также они обеспечивают организм энергией, помогают сердцу и улучшают настроение