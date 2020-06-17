Озвучены три золотых правила здорового завтрака

Идеального завтрака, подходящего для всех, не существует, но есть несколько важных вещей, на которые стоит обратить внимание. К примеру, горячая пища активизирует процессы пищеварения, а продукты, богатые белком, помогают похудеть.

Американское исследование показало, что женщины, которые регулярно едят завтрак с высоким содержанием белка, менее подвержены приступам голода. Другие ученые также подтверждают, что люди, которые не завтракают, обычно едят больше в течение дня. В долгосрочной перспективе это вызывает избыток калорий и увеличение веса, сообщает foodspring.it.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с тремя золотыми правилами здорового завтрака.

Большинство калорий необходимо получать за завтраком

Объединить белки со сложными углеводами

Некоторые исследования показали положительную взаимосвязь между содержанием белка на завтрак и привычками питания людей, прошедших тестирование. Чем выше количество белка, тем меньше число приступов голода в течение дня.

Что касается углеводов, их запасы опустошаются ночью, а если они не пополняются утром, могут происходить частые падения концентрации. В этом случае организм быстро потребляет энергию и появляется желание съесть много сладких продуктов, богатых жирами и пустыми калориями. Чтобы не впасть в искушение, необходимо утром употреблять сложные углеводы, которые медленно перевариваются и дают энергию. Идеальными являются каша и протеиновые мюсли, а также продукты из цельного зерна.

Следить за количеством клетчатки, микроэлементов и витаминов

Эти волокна насыщают и улучшают пищеварение. Разнообразные комбинации углеводов, например овсяные и соевые хлопья, обеспечивают большим количеством клетчатки и микроэлементов. Цельнозерновой хлеб и сухофрукты также являются хорошей альтернативой для завтрака.

Утром витамины помогают усваивать питательные микроэлементы завтрака и активируют иммунную систему. Если желудок чувствителен к фруктовым кислотам, можно попробовать нагреть фрукты на водяной бане, чтобы сделать их более легкоусвояемыми. Но нужно быть осторожными и использовать минимально возможную температуру, чтобы сохранить витамины.

Есть больше за завтраком

Те, кто избегает завтрака, обычно едят больше в течение дня. Израильское исследование показало, что женщины, получающие большинство ежедневных калорий за завтраком, имеют лучшие результаты в диетах, чем те, кто готовит большие блюда на обед или ужин. Поскольку яйца, йогурты и фрукты быстро надоедают, можно дополнить свое меню протеиновой кашей и мюслями, белковыми продуктами, безглютеновым хлебом и арахисовым маслом.

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