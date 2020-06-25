Озвучены 5 причин, почему нужно есть сырой шпинат

Как и многие другие овощи, шпинат содержит полезные витамины, минералы и фитохимические вещества. Его питательная ценность варьируется в зависимости от того, сырой он или приготовленный.

Исследователи из Университета Линчепинга в Швеции доказали, что лютеин (пигмент, который в нем присутствует) особенно полезен для сердечно-сосудистой системы, поскольку помогает поддерживать артерии в хорошем состоянии. Однако он расщепляется при нагревании, поэтому рекомендуется есть шпинат в сыром виде, сообщает mejorconsalud.com.

Благодаря этому удастся получить больше питательных веществ и обеспечить организм высоким количеством витамина С. Также такой шпинат содержит меньше калорий и лучше удерживает фолаты, которые в значительной степени теряются во время приготовления.

Характеристика шпината

Состоит в основном из воды.

Содержит очень мало углеводов, но высокое количество белка.

Богат витаминами и минералами, но в то же время является очень хорошим источником омега-3 жирных кислот.

Содержит минералы: кальций, железо, калий, магний и фосфор.

Имеет в своем составе витамины А, С, Е, К и витамины группы В (включая фолиевую кислоту).

Преимущества употребления шпината

Защищает мозг

Различные компоненты шпината, такие как калий, фолат и антиоксиданты, обеспечивают неврологическую пользу людям, которые регулярно его употребляют. Согласно исследованиям, фолат уменьшает начало болезни Альцгеймера, что делает его очень удачным вариантом для людей с высоким риском нейрональных или когнитивных нарушений.

Регулирует кровяное давление

Шпинат содержит много калия, но мало натрия. Этот состав минералов полезен для пациентов с высоким кровяным давлением, так как калий помогает регулировать кровяное давление, а натрий его повышает.

Помогает бороться с некоторыми видами рака

Он состоит из нескольких важных элементов, которые оказались многообещающими в лечении и профилактике различных видов рака. Такие компоненты шпината, как фолат, токоферол и хлорофиллин, действуют через различные механизмы, которые полезны против этого заболевания.

Укрепляет кости

Шпинат является хорошим источником витамина К, который удерживает кальций в костном матриксе, что приводит к минерализации костей. Помимо этого, другие минералы, такие как марганец, медь, магний, цинк и фосфор, также помогают поддерживать кости крепкими. Это, в свою очередь, может предотвратить развитие остеопороза.

Укрепляет мышцы

Компонент шпината CoQ10, который является антиоксидантом, играет важную роль в укреплении мышц, особенно сердца, которые непрерывно перекачивают кровь во все части тела.

Предостережение

Люди, которые склонны к образованию оксалатов, или страдают от артрита, подагры, остеоартрита и почечной колики, должны избегать шпината.

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