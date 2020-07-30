Озвучены 7 преимуществ регулярного употребления лука

Регулярное употребление лука способствует снижению артериального давления и нормализации уровня сахара в крови, а также предотвращает преждевременное старение.

Он обладает противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми, противовоспалительными, противораковыми, гипогликемическими и антиоксидантными свойствами, поэтому отлично подходит для поддержания хорошего здоровья, сообщает tuasaude.com.

Лук способствует улучшению кровообращения

Наиболее популярные виды лука – желтый, белый, фиолетовый и лук-шалот. Их можно употреблять как в сыром виде, так и в консервированном, жареном или запеченном. Точное количество, чтобы получить все преимущества еще не установлено, однако некоторые исследования показывают, что оно должно составлять не менее 25 г в день.

Главные преимущества лука для здоровья

Уменьшает уровень "плохого" холестерина и триглицеридов , поскольку содержит сапонины – вещества, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза и сердечных приступов).

Снижает артериальное давление , так как в нем есть аллиин и антиоксиданты, способствующие расслаблению сосудов и улучшению кровообращения. Кроме того, может оказывать антитромбоцитарное действие, снижая риск образования тромбов, которые вызывают инсульт.

Помогает в предотвращении и борьбе с такими болезнями, как грипп, простуда, тонзиллит, астма, аллергия, рак и кандидоз . Это обусловлено наличием кверцетина, антоцианинов (фиолетовый лук), витаминов комплекса B, C и других антиоксидантных соединений, которые выделяются противомикробным и противовоспалительным действием.

Регулирует уровень сахара в крови , поскольку содержит кверцетин и соединения серы, которые обладают гипогликемическими свойствами, что делает его отличным продуктом для людей с преддиабетом и диабетом.

Предотвращает преждевременное старение, так как богат антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

В дополнение к этому, некоторые исследования показали положительные результаты в отношении использования сырого лукового сока для кожи головы, чтобы помочь в лечении выпадения волос и алопеции (облысения).

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