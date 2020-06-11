Озвучены 7 причин, почему грецкие орехи нужно есть каждый день

Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, а их антиоксидантные свойства поддерживают здоровье мозга.

Также они обеспечивают организм энергией, помогают сердцу и улучшают настроение, сообщает pequerecetas.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными причинами, почему грецкие орехи нужно есть каждый день.

Грецкие орехи

Защищают мозг

Эти орехи богаты антиоксидантами, особенно полифенолами. Они, помимо борьбы со свободными радикалами, которые вызывают старение клеток головного мозга, также обладают противовоспалительными свойствами. Научные исследования показали, что полифенолы способствуют правильному функционированию когнитивных и моторных процессов. Кроме того, употребление грецких орехов связано с улучшением неврологического здоровья, снижением депрессии и риска развития деменции.

Регулируют холестерин

Благодаря наличию омега-3 жирных кислот они снижают уровень триглицеридов и "плохого" холестерина (ЛПНП), а в то же время повышают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).

Берегут сердце

Омега-3, помимо снижения липидов в плазме (триглицеридов и холестерина), обладает противовоспалительными, антитромботическими и антиаритмическими свойствами. Это снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний .

Около 20 г очищенных грецких орехов обеспечивают 9% рекомендуемой суточной дозы магния, важного для сердца минерала. Он регулирует ритм сердца и способствует притоку крови, что снижает риск развития тромбоза.

Дают энергию

Грецкие орехи обладают высокой энергетической ценностью благодаря содержанию углеводов (30%) и белка (18%). И если учесть, что они также богаты витамином В, который необходим для превращения жиров, белков и углеводов в энергию, можно легко понять, что грецкие орехи – это идеальная пища для спортсменов, детей и людей с повышенными ежедневными потребностями в энергии и микроэлементах.

Грецкие орехи

Полезны при диабете

Многие исследования показывают, что биоактивные вещества, присутствующие в грецких орехах, могут быть полезны против хронических воспалительных процессов, связанных с инсулинорезистентностью и диабетом. Кроме того, люди с такими заболеваниями часто имеют высокий уровень триглицеридов и низкий уровень "хорошего" холестерина, а омега-3, которые содержатся в этих орехах, помогут их выровнять.

Эффективны против болезни Альцгеймера

Ученые оценили влияние средиземноморской диеты на первичную профилактику хронических заболеваний. В дополнение к выводам о здоровье сердечно-сосудистой системы, они также установили, что потребление грецких орехов может оказывать защитное действие против окислительного стресса и гибели клеток, которые происходят в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Это объясняется содержанием в них альфа-линоленовой кислоты (ALA).

Улучшают настроение

Согласно исследованию Университета Барселоны, проведенному на людях с метаболическим синдромом, потребление грецких орехов и миндаля приводит к значительному повышению уровня серотонина. Серотонин – это гормон, который связан с балансом настроения. Различные исследования показали, что люди, страдающие депрессией, имеют низкий уровень серотонина, поэтому его повышение связано с ощущением благополучия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о преимуществах кедровых орехов. В них содержится высокое количество незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, которые важны для регуляции артериального давления.