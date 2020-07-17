Озвучены самые низкокалорийные продукты
Огурцы, цукини, грибы и черника относятся к самым низкокалорийным продуктам, так как содержат не более 50 ккал на 100 г. Они идеально подходят для приготовления легких блюд в летний период.
Учитывая высокую температуру, организм нуждается в здоровой еде и высоком уровне воды, чтобы улучшить пищеварение и гидратацию, сообщает alimente.elconfidencial.com.
Яблочный уксус
Он является одним из лучших низкокалорийных продуктов (4 ккал на 100 г). Яблочный уксус помогает обогатить вкус любимых блюд, ускорить обмен веществ, уменьшить метеоризм и диарею, а также улучшить чувствительность к инсулину. Кроме того, благодаря пектину (натуральным волокну) способствует выведению токсинов из организма.
Огурец
Это один из самых освежающих овощей сезона. Он содержит 12 ккал на 100 г и почти полностью состоит из воды. Также обеспечивает организм калием и фосфором, которые очень полезны для восстановления мышц и поддержания когнитивных функций.
Маринованные огурцы
Всоставемаринованных огурцов много воды (более 90 г), а также калий, фосфор и кальций. При этом они имеют 16 ккал на 100 г продукта. Однако необходимо контролировать потребление тем, кто страдает от гипертонии, поскольку в них большое количество натрия (960 мг).
Цукини
Это продукт здорового питания. Цукини можно использовать в качестве альтернативы макаронам, добавлять в различные салаты или готовить в духовке. Он содержит 17 ккал, способствует детоксикации, а также обеспечивает организм витамином С, калием, фосфором и кальцием. Кроме того, мягкий вкус позволяет ему идеально сочетаться с другими ингредиентами во многих рецептах.
Помидор
Калорийность помидора составляет 19 ккал на 100 г. В его составе присутствует клетчатка, витамин А и С, калий и фосфор. Однако важно учитывать, что его способ приготовления будет влиять на конечную энергетическую ценность.
Грибы
Грибы содержат 26 ккал на 100 г продукта и являются идеальным продуктом для различных блюд. Они имеют высокое количество воды (91 г), а также содержат клетчатку (2,5 г), калий (470 мг) и фосфор (115 мг). Их можно готовить с небольшим количеством оливкового масла и специй или употреблять сырыми, сохраняя хрустящую текстуру.
Нут
Нут наименее калорийный среди бобовых (31 ккал на 100 г). Его часто используют для приготовления хумуса, салатов или различных соусов. В составе присутствует клетчатка, витамин А, кальций, калий и фосфор. Если выбирать консервированный нут, необходимо искать с низким содержанием соли.
Черника
Калорийность черники составляет 33 ккал на 100 г. Она богата витаминами А и С, но при этом содержит фруктозу. Ее можно употреблять в качестве десерта или готовить салаты, соки и даже соусы.
Обезжиренный йогурт
Обезжиренный йогурт богат кальцием и может использоваться как закуска или завтрак, смешанный со свежими фруктами и овсяными хлопьями. Он содержит 50 ккал и идеально подходит для создания легких соусов с кислым оттенком.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, чем полезны свежие огурцы. Они обладают очищающими свойствами, снижают кислотность крови и предотвращают повышение уровня глюкозы.