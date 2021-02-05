Парень съел самый острый перец в мире и побил собственный рекорд. Видео

Канадец Майк Джек побил собственные рекорды по скорости поедания острых перцев. Три самых жгучих перца в мире он проглотил меньше, чем за 10 секунд.

Джек тренируется уже несколько лет, но на этот раз решил усложнить задачу, говорится на сайте Рекордов Гиннеса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На этот раз парень решил съесть три перца сорта "Каролинский жнец", который считается самым острым перцем в мире: по шкале жгучести Сковилла он достигает 1569300 единиц (ЕШС). Для сравнения: жгучесть перца халапеньо составляет от 2500 до 8000 ЕШС. В 2013 году Книга рекордов Гиннесcа назвала "Каролинский жнец" самой острой в мире разновидностью перца-чили.

Сорт "Каролинский жнец" вывел садовод Эд Карри из Pucker Butt Pepper Company в Южной Каролине. По его собственному признанию, как только перец попадает в рот, складывается ощущение, что вы едите натуральный огонь.

Однако Майка подобные характеристики на остановили: он проглотил целых три перца. Процесс поедания занял 9,72 секунд. Обязательным условием для подтверждения рекорда было то, что каждый из перцев должен весить не меньше 5 граммов. Кроме того, парень предоставил комиссии сертификаты, подтверждающие, что он употреблял именно "Каролинский жнец", а не какой-то другой перец.

"Это было так больно, но так хорошо", – признался Майк. Однако буквально через несколько секунд парня начало тошнить.

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