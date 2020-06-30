Пирожки из песочного теста с черникой: вкус леса

Черника является главным источником антиоксидантов. Всего горсть свежих ягод обеспечивает мощную защиту организма от воспалений, вирусов и бактерий.

А если захочется разнообразить черничное меню, попробуйте приготовить пирожки, рецептом которых на своей странице в инстаграм поделилась фудфотограф Екатерина Волкова klukvakate.

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пирожки с черникой https://www.instagram.com/p/B0ft0cZIA9R/

Тесто

Яйца 2 шт

Сахар 100 гр

Масло сливочное 200 гр

Мука 350 гр

Растираем сахар с маслом и мукой(я делаю это вилкой), добавляем яйцо, собираем тесто в шар. Заворачиваем в пленку и в холодильник на 30 мин.

Начинка

Черника 300 гр

Сахар 2 ст.л.

Крахмал 2 ст.л.

Пересыпаем чернику крахмалом и сахаром. Если у вас замороженная, размораживать не надо. Вместо черники можно взять другие ягоды.

Приготовление