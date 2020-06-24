Почему пицца опасна для здоровья: названы 5 причин

Если посмотреть правде в глаза, огромное количество людей любит пиццу. Но когда тесто, сыр, соус и различные добавки собраны вместе, такая пища становится опасной для здоровья.

Она может замедлять метаболизм, вызывать вялость и увеличивать риск сердечных заболеваний, сообщает eatthis.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с подробной информацией о том, что на самом деле происходит с организмом людей, которые едят пиццу.

Появляется зависимость от пищи с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия

По данным Национальной библиотеки медицины США, исследование подростков и молодых людей, показало, что они употребляли больше тяжелой пищи, наполненной насыщенными жирами и натрием, в дни, когда ели пиццу.

Это связано с определенной зависимостью. По сути, чем больше насыщенных жиров мы едим, тем сильнее хотим еще. Кроме того, их высокое содержание может ослабить функции дофамина, который связан с работой мозга.

Увеличивается риск сердечных заболеваний

Не стоит есть пиццу с большим количеством мяса. Согласно PubMed, мясные продукты, такие как пепперони, колбаса и ассорти, связаны с ожирением, некоторыми видами рака и сердечными заболеваниями.

Употребление в пищу обработанного мяса, особенно если не знать его источник, может оказать негативное влияние на здоровье сердца. В сочетании с большим количеством насыщенных жиров, которые содержатся в пицце (в тесте, соусе и сыре), это будет сложной комбинацией.

Тело обрабатывает углеводы, как простые сахара

Пицца в основном состоит из обработанных ингредиентов. Поэтому простые сахара (или глюкоза) всасываются в кровь в течение 5-10 минут. Если есть пиццу, которая содержит много обработанного сахара в тесте, тело будет увеличивать выработку инсулина, чтобы переварить пищу. Его уровень может оставаться повышенным в течение нескольких часов.

Тело очень быстро поглощает переработанные химические вещества в кровоток по сравнению с натуральными (цельными) продуктами. Согласно американскому исследованию, если кто-то очень часто ест обработанные жиры и сахар, реакция его организма на инсулин приводит к появлению в тканях конечных продуктов гликирования (AGE). Со временем это вызывает проблемы регуляции крови.

Метаболизм замедляется

Согласно исследованию, опубликованному Национальным институтом здоровья (США), употребление большого количества насыщенных жиров заставляет организм замедляться и менее усердно усваивать пищу, которая потребляется. Пицца почти полностью состоит из жиров и сахаров, которые быстро всасываются в кровь. Однако это может привести к трудностям со сжиганием калорий и потерей веса.

Уменьшается уровень энергии и появляется ощущение вялости

Очевидно, что никто не ест только один кусок пиццы. Тем не менее из-за высокого содержание жира и натрия часто возникает чувство излишней сытости, что приводит к потере энергии, неловкости и вялости. Также важно иметь в виду, что пицца имеет очень низкую плотность питательных веществ, поэтому не может поддерживать уровни энергии. В таком случае пищеварение замедляется.

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