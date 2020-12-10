Половина ресторанов "уйдет" в онлайн к 2025 году, – исследование

К 2025 году 54% выручки заведений будет приходиться на заказы, сделанные онлайн. По сравнению с 2019 годом этот процесс ускорился в три раза. А уже через 5 лет доля доставки вырастет до 23%.

Об этом говорится в отчете компании Incisiv, который посвящен диджитализации работы ресторанов быстрого питания в США и Канаде. Согласно исследованию, 2020 год стал переломным в контексте перехода ресторанной отрасли в диджитал.

Также в исследовании говорится о том, что рестораны активно инвестируют в IT, но в то же время основное внимание уделяется онлайн-инструментам как таковым, а не решению конкретных бизнес-задач. В итоге уровень удовлетворенности пользователей на сегодняшний момент составляет 40% для заказов с собой и всего лишь 25% – на доставку.

"Цифровая зрелость бизнесов в этом сегменте намного ниже, чем в других областях, таких как e-commerce или travel. Успешными смогут стать те компании, которые сфокусируются на пользовательском опыте, эффективности бизнес-процессов и ROI", – говорится в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач Евгений Комаровский рассказывал, можно ли заразиться коронавирусом через готовую еду из доставки.