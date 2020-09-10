Судя по комментариям летом выпито много вина/ Стоит ли сохранять эту привычку? Давайте разберемся с самым распространенным алкогольным напитком всех мемов.

Красное вино содержит много полифенолов, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, немного снижают уровень холестерина и позитивно влияют на обменные процессы.

Полифенолы также можно найти в темных ягодах, особенно в черноплодной рябине и бузине, специях (гвоздика, анис, орегано), какао, зелёном чае.

В отличие от красного, белая версия сухого уже не содержит этих полезных ингредиентов. Если выбирать вино с пользой, то стоит предпочесть сухое красное, которое к тому же хорошо влияет на кишечную микрофлору, и увеличивает ее разнообразие.

НО! Стоит помнить о дозировке. Если воспринимать красное вино как лекарство, нужно употреблять не более 1-2 бокалов в неделю. В крайнем случае - безалкогольных дней в неделю должно быть больше, чем дней с употреблением вина. Хочу напомнить, что любой алкоголь плохо влияет на печень и поджелудочную железу. Помните, что дозировку просчитываем по формуле: 2 гр на 1 кг массы тела. Например, если Вы весите 60 кг, вечером можете себе позволить 120 гр сухого вина в качестве дижестива. Для некоторых пациентов с хроническими заболеваниями печени и поджелудочной железы, при гиперурикемии безопасной дозы вина не существует.

А всем остальным важно знать меру. Активным, здоровым и счастливым людям редкий бокал сухого красного вреда не принесет, а настроение поднимет/