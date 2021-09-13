Ресторан New Bombay Palace – неповторимая атмосфера и абсолютный вкус Индии в центре Киева

Ресторан New Bombay Palace – это неповторимая атмосфера и абсолютный вкус Индии по лучшим национальным традиционным рецептам. Повара просто мастера своего дела, чьи кулинарные творения не оставят равнодушными ни одного гостя.

Главная фишка ресторана – здесь готовят блюда исключительно индусы!

В New Bombay Palace дизайн разбавляют аутентичные картины и статуэтки. Всегда звучит лайтовая индийская музыка.

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Ресторан делится на два зала и террасу.

На нижнем этаже можно покурить дымный кальян и почувствовать себя более обособленно.

Есть также отдельные зоны для крупных компаний. Можно заказать банкет или организовать деловую встречу и быть уверенным, что никто не помешает.

Что касается кухни, здесь очень большой выбор блюд, обновленное с весны и более расширенное меню с множеством блюд порадует каждого гостя.

Горячие индийские закуски

Первые блюда из Индии и Китая

Блюда, запеченные в тандыре

Чат корнер, кебабы, кофта

Блюда из мяса и морепродуктов

Блюда из индийского гороха

Блюда из прессованного сыра

Индийские сладости

А еще, гостей всегда угощают снеками и подают фирменные соусы ко всем закускам.

Из напитков:

лимонад

фреши

индийские безалкогольные напитки

классическая коктейльная карта

вино

чистый алкоголь

Всем постоянным гостям и каждому имениннику – скидка 10% на меню.