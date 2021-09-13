Ресторан New Bombay Palace – неповторимая атмосфера и абсолютный вкус Индии в центре Киева

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
Local Food
21
Ресторан New Bombay Palace

Ресторан New Bombay Palace – это неповторимая атмосфера и абсолютный вкус Индии по лучшим национальным традиционным рецептам. Повара просто мастера своего дела, чьи кулинарные творения не оставят равнодушными ни одного гостя.

Главная фишка ресторана – здесь готовят блюда исключительно индусы!

Здесь готовят блюда исключительно индусы

В New Bombay Palace дизайн разбавляют аутентичные картины и статуэтки. Всегда звучит лайтовая индийская музыка.

Дизайн разбавляют аутентичные картины и статуэтки
Видео дня

Ресторан делится на два зала и террасу.

В ресторане два зала и удобная терраса

На нижнем этаже можно покурить дымный кальян и почувствовать себя более обособленно.

В ресторане можно курить кальян на первом этаже

Есть также отдельные зоны для крупных компаний. Можно заказать банкет или организовать деловую встречу и быть уверенным, что никто не помешает.

В ресторане можно заказать банкет или организовать деловую встречу

Что касается кухни, здесь очень большой выбор блюд, обновленное с весны и более расширенное меню с множеством блюд порадует каждого гостя.

Есть также отдельные зоны для крупных компаний

  • Горячие индийские закуски

  • Первые блюда из Индии и Китая

  • Блюда, запеченные в тандыре

Мясные блюда

  • Чат корнер, кебабы, кофта

  • Блюда из мяса и морепродуктов

Первые блюда из Индии и Китая

  • Блюда из индийского гороха

  • Блюда из прессованного сыра

Индийские сладости

  • Индийские сладости

А еще, гостей всегда угощают снеками и подают фирменные соусы ко всем закускам.

Бар ресторана

Из напитков:

  • лимонад

  • фреши

  • индийские безалкогольные напитки

  • классическая коктейльная карта

  • вино

  • чистый алкоголь

Всем постоянным гостям и каждому имениннику – скидка 10% на меню

Всем постоянным гостям и каждому имениннику – скидка 10% на меню.

Сейчас мы готовим

Все рецепты