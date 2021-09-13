Ресторан New Bombay Palace – неповторимая атмосфера и абсолютный вкус Индии в центре Киева
Ресторан New Bombay Palace – это неповторимая атмосфера и абсолютный вкус Индии по лучшим национальным традиционным рецептам. Повара просто мастера своего дела, чьи кулинарные творения не оставят равнодушными ни одного гостя.
Главная фишка ресторана – здесь готовят блюда исключительно индусы!
В New Bombay Palace дизайн разбавляют аутентичные картины и статуэтки. Всегда звучит лайтовая индийская музыка.
Ресторан делится на два зала и террасу.
На нижнем этаже можно покурить дымный кальян и почувствовать себя более обособленно.
Есть также отдельные зоны для крупных компаний. Можно заказать банкет или организовать деловую встречу и быть уверенным, что никто не помешает.
Что касается кухни, здесь очень большой выбор блюд, обновленное с весны и более расширенное меню с множеством блюд порадует каждого гостя.
Горячие индийские закуски
Первые блюда из Индии и Китая
Блюда, запеченные в тандыре
Чат корнер, кебабы, кофта
Блюда из мяса и морепродуктов
Блюда из индийского гороха
Блюда из прессованного сыра
Индийские сладости
А еще, гостей всегда угощают снеками и подают фирменные соусы ко всем закускам.
Из напитков:
лимонад
фреши
индийские безалкогольные напитки
классическая коктейльная карта
вино
чистый алкоголь
Всем постоянным гостям и каждому имениннику – скидка 10% на меню.