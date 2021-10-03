"СЕЛО І ЛЮДИ" – ресторан с национальным колоритом, где собраны уникальные блюда из всех регионов Украины
"СЕЛО І ЛЮДИ" – это не просто ресторан, а место, которым по-настоящему гордятся киевляне, а также каждый гость столицы будет в восторге от него. Ведь это самая настоящая достопримечательность на гастрономической карте города.
Это то место, где царит национальный колорит, где собраны уникальные блюда из абсолютно со всех регионов Украины.
Меню в "СЕЛО І ЛЮДИ" очень богато вкусными и уникальными блюдами. Особое место занимают мясные позиции.
Также здесь вы сможете угоститься котлетами "с Кийова" и, конечно же, чтобы закрепить эффект от национальной кухни, в колыбе рекомендуют попробовать фирменные настойки: хреновуху, клюковку, вишневку или облепиховку. На десерт под печеные яблоки или мороженое подадут узвар.
Это настоящий рай для любителей вареников, дерунов, борща и бограча.
Ресторан находится около центра столицы, во дворе, вдоль реки, расположенные деревянные беседки, вместимостью 10-12 гостей, которые обогреваются даже зимой для большего комфорта гостей.
Интерьер выдержан в "сельских" мотивах, вызывает ассоциации с каникулами у бабушек.
Тут можно найти деревянную ступу, старинную радиолу и даже – коллекцию горшков и рушников – в общем, обычная старая утварь, но подобранная и расположенная со вкусом.
Здесь воссоздана атмосфера настоящего украинского села.
В ресторане можно прекрасно отпраздновать день рождение, свадьбу, корпоратив.
Ресторан "СЕЛО І ЛЮДИ" находится по адресу: Петропавловская Борщаговка, вул. Соборная, 18 А.