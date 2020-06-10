Рецепт: крошечные блинчики к завтраку

FoodOboz 09:00, 10.06.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков. Сегодня предлагаем приготовить блюдо, которым поделилась на своей странице в инстаграм фудблогер Таня narutainlondon.

https://www.instagram.com/narutainlondon/

Ингредиенты

  • 500 мл кефира

  • 1 яйцо

  • 1 ч.л. соды

  • 1 ст.л. сахара

  • щепотка соли

  • 1 ст.муки (у меня была рисовая)

.

На вкус блинчики получаются очень нейтральные, так что подавать такие tiny pancakes можно с различными наполнителями.

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