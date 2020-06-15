Необычный рецепт: равиоли из цукини

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня предлагаем рецепт равиоли из цукини, которым поделилась на своей странице в инстаграм фудблогер Таня Нарута narutainlondon.

https://www.instagram.com/p/By7Xl0blE3b/

Ингредиенты

3 небольших цукини

250 гр. рикотты

пучок свежего базилика

немного кетчупа или томатной пасты

свежий шпинат

сыр (у меня была моцарелла)

соль и перец по вкусу

Приготовление

Приготовьте основу для равиоли, нарезав продольно цукини на тонкие широкие полоски.

Поставьте на огонь сковороду, сбрызните оливковым маслом и положите шпинат. Обжарьте, постоянно помешивая. Когда шпинат будет готов, добавьте рикотту, базилик, соль и перец. Начинка готова.

Собираем равиоли. Кладем 4 полоски цукини так, чтобы они перекрывали друг друга, образуя плюсик ➕

На пересечении выкладываем начинку и заворачиваем конвертиком. Аккуратно сложите равиоли в форму для выпечки. Залейте кетчупом или томатной пастой и выпекайте 20 минут в разогретой духовке до 180 градусов.

Готовые равиоли посыпьте моцареллой и поставьте в духовку ещё минут на 5, чтобы сыр расплавился. Приятного аппетита!

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