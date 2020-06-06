Рецепт: творожный пирог с клубникой

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных фруктов и ягод. Сегодня предлагаем клубничный десерт от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.

Оксана пишет, что это самый популярный пирог в ее блоге: "И это не удивительно: готовится очень быстро,получается у всех с первого раза, радует на вкус - нежнейшая ароматная начинка с тонким слоем рассыпчатого теста".

Ингредиенты

(для формы 22-24см)

Для теста:

300гр муки

130гр сахара

120гр сливочного масла комнатной температуры

1 крупное яйцо

1 ч ложка разрыхлителя⠀

Для начинки:

250гр рикотты (или другого творожного сыра/мягкого некислого творога)

250гр клубники

80гр сахарной пудры

⠀ Приготовление