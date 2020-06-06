Рецепт: творожный пирог с клубникой
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных фруктов и ягод. Сегодня предлагаем клубничный десерт от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.
Оксана пишет, что это самый популярный пирог в ее блоге: "И это не удивительно: готовится очень быстро,получается у всех с первого раза, радует на вкус - нежнейшая ароматная начинка с тонким слоем рассыпчатого теста".
Ингредиенты
(для формы 22-24см)
Для теста:
300гр муки
130гр сахара
120гр сливочного масла комнатной температуры
1 крупное яйцо
1 ч ложка разрыхлителя⠀
Для начинки:
250гр рикотты (или другого творожного сыра/мягкого некислого творога)
250гр клубники
80гр сахарной пудры
⠀ Приготовление
Клубнику нарезать кубиками и перемешать с рикоттой и сахарной пудрой.
В глубокой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель, яйцо и сливочное масло кубиками. Как бы протереть между пальцами тесто, чтобы получалась крошка.
Застелить форму для выпечки пергаментной бумагой, выложить половину теста, чтобы закрыть дно и немного по краям. Далее выложить творожно-клубничную начинку и сверху оставшееся тесто, пропуская его через пальцы, чтобы получился эффект крошки.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.