Рианна выпустит кулинарную книгу

Маша Сердюк FoodOboz 18:15, 14.01.2021 Обновлено: 22:23, 14.01.2021

Популярная певица Рианна собирается выпустить книгу рецептов карибской кухни.

Как рассказала певица в интервью британскому изданию Closer, во время локдауна она стала больше проводить времени на кухне: готовка помогала ей снять стресс.

"Карантин дал мне время заняться тем, что я никогда не могла бы делать раньше. Я смогла посмотреть все то, что долгое время откладывала, приготовить что-нибудь и выйти прогуляться. Очень важно, чтобы мы уделяли внимание тем мелочам, которые нам нравятся, и были добрее к себе", – говорит Рианна.

Певица также рассказала, что она родом из Барбадоса и просто обожает свою национальную кухню и есть много свежей рыбы. Рианна следит за своим питанием и старается есть здоровую еду, но в то же время признается, что ни в чем себя не ограничивает.

"Если я захочу чизбургер, я его обязательно съем. Но я также занимаюсь спортом три или четыре раза в неделю, для меня важно чувствовать себя здоровой", – отметила певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.

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