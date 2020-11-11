Самый простой способ приготовить лосося

Евгений Клопотенко FoodOboz 11:23, 11.11.2020 Обновлено: 11:28, 11.11.2020

Самый простой способ приготовить лосося - положить его в горячую ванну. И тупо все. Это настолько гениально, что даже черти аплодируют.

Что делать. Берете жирненькое филе лосося, проверяете на кости, чтобы они вас потом не бесили во рту. Брызгаете филе соком лимона, солите и заливаете кипятком. Видите, как оно у вас на глазах готовится и офигеваете. Даете лососю постоять сколько хотите. У меня он чилив в ванне минут 5, еще и спинку просил потереть, нахал такой.

Делаете соус. Цедра и сок одного лайма, сок половины лимона, соевый соус, чили, все. Лосося достаете, режете, переводите в тарелку, бросаете рядом помидорки, заливаете соусом, едите. Это ВОУ. Ощущение, будто во рту кто устроил хорошую такую вечериночку.

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