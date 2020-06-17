Стала известна польза кофе в борьбе с жировыми отложениями

Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало связь между потреблением кофе и жировыми отложениями в организме человека. В частности, у женщин, которые пьют 2-3 чашки в день, количество жира меньше на 2,8 %.

Группа ученых проанализировала данные Национального обследования здоровья и питания, полученные Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Они собирали информацию о количестве чашек кофе, которые респонденты пили в день, и сравнивали их с процентным содержанием жира в брюшной полости, сообщает webconsultas.com.

Кофе уменьшает количество жировых отложений в организме

Результаты показали уменьшение количества жира в среднем на 2,8 % независимо от возраста женщин. При этом, если смотреть подробнее, женщины в возрасте от 20 до 44 лет, которые пили 2-3 чашки кофе в день, имели на 3,4 % ниже уровень жира в организме, чем те, кто совсем не употреблял этот напиток. В то же время у женщин 45-69 лет, выпивающих 4 чашки или больше, жира было меньше на 4,1 %. Относительно типа кофе в исследовании, ученые указали, что работа проводилась как с кофе без кофеина, так и с кофеином.

Мужчины также участвовали в эксперименте, однако в них соотношение между процентом жира и потреблением кофе было менее значимым. В частности, было отмечено, что мужчины в возрасте от 20 до 44 лет, которые пили по 2-3 чашки в день, имели меньше на 1,3 % общего жира и на 1,8% – жира в туловище по сравнению с теми, кто его не пил.

По словам доктора Ли Смита, ведущего автора исследования, обнаружение этой взаимосвязи позволяет предположить, что в кофе, помимо кофеина, содержатся биологически активные соединения, которые будут способствовать регулированию веса тела и могут стать многообещающим средством против ожирения.

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