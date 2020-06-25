Топ-10 продуктов, которые вы должны перестать есть после 40 лет

Соевый соус, алкоголь, красное мясо, фабричные фруктовые соки - вот только некоторые из продуктов, которые нужно исключить из своего рациона после 40 лет.

В этом возрасте у вашего организма низкий метаболизм, а также ухудшается состояние суставов. Естественно, ваше тело требует больше внимания, чтобы обеспечить вам здоровый образ жизни. Немаловажную роль в этом играет и здоровое питание. Важно знать, от каких продуктов следует отказаться после 40 лет, замечает издание Food & Health

Соевый соус

Японские пельмени с соевым соусом Getty

Этот соус способствует обезвоживанию организма, что наносит серьезный вред здоровью. Поэтому, чтобы проснуться с чувством свежести, избегайте соленой пищи, вбирающей влагу, и пейте достаточно воды.

Алкоголь

В 40 лет ваше тело сжигает меньше калорий, поэтому следует избегать употребления алкоголя, который является, помимо всего прочего, калорийным продуктом. Употребление большого количества алкоголя выводит витамин А из организма. Витамин А – антиоксидант, который играет важную роль в обновлении клеток, благодаря чему вы выглядите моложе.

Молочные коктейли

Лучше пить домашние молочные коктейли Getty

Молочные коктейли содержат слишком много сахара и слишком много калорий. Избегайте заказывать их в барах или кафе. Сделайте его лучше дома, добавив полезные продукты, такие как финики или ягоды.

Красное мясо

Избегайте еды, которая содержит слишком много красного мяса, поскольку такие блюда провоцируют возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, повышают уровень холестерина. Говядина, приготовленная при высокой температуре, может стать канцерогенной и подвергнуть вас риску рака простаты.

Белый хлеб

Белый хлеб усугубляет артрит Getty

Употребление белого хлеба может вызвать воспаление в организме, повышение уровня сахара, что усугубляет артрит. Кроме того, вредные для здоровья жиры могут нарушить работу сердца и повысить уровень холестерина.

Фабричные фруктовые соки

Фабричные фруктовые соки совсем не так полезны, как может показаться на первый взгляд. В них слишком много сахара, что негативно влияет на организм при наличии диабета и подагры. Кроме того, полезные волокна из фруктов удаляются до начала производства на фабрике. Тем не менее, в домашних условиях можно выжимать отличный сок.

Картофель фри

Жареные продукты, такие как чипсы, картофель фри, жареное мясо готовятся с использованием масла, которое подверглось воздействию высоких температур, что делает его вредным для здоровья. В таких продуктах очень много калорий, а это приводит к развитию ожирения и может вызвать другие заболевания, такие как диабет, проблемы с суставами и болезни сердца.

Жареная курица

Употребление жареной курицы необходимо ограничить Getty

Приготовление курицы при высокой температуре повышает уровень химических веществ, известных как гетероциклические амины (ГКА). Это химическое вещество может быть канцерогенным, и некоторые исследования связывают высокое потребление жареного мяса с раком поджелудочной железы и простаты. Рекомендуется есть не более одной-двух порций этого блюда в неделю.

Много кофе

Если вы пьете слишком много кофе, то это может ускорить процесс старения. Это происходит из-за нарушения сна у человека, а сон помогает клеткам вашего организма восстанавливаться естественным путем.

Маргарин

Это плохой продукт для любого возраста. Однако, после 40 его употребление может нанести еще больший вред вашему организму. Маргарин содержит вид жира, который может вызвать обезвоживание. Когда ваша кожа обезвожена, морщины появляются быстрее.

Как сообщал OBOZREVATEL, миндаль, картофель, помидоры, йогурт – это одни из тех продуктов, которые мужчины должны есть ежедневно. Они могут помочь избежать сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и рака простаты.