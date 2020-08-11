Безопасная покупка: эксперты рассказали, как выбрать свежую колбасу летом

Лето – коварное время года для продуктов питания. Особенно это касается скоропортящихся товаров. Колбасные изделия входят в основную группу риска.

Ранее мы уже писали, какие симптомы бывают при отравлениях и какие продукты нужно покупать с особой осторожностью.

Как же обезопасить себя и выбрать свежую колбасу? Как её правильно хранить, чтобы быть уверенным в свежести продукта? Ответы на эти вопросы вы найдете в материале OBOZREVATEL.

Как хранится колбаса в магазине?

Как рассказала команда мясокомбината "Юбилейный", чтобы колбаса оставалась свежей как можно дольше, она должна правильно храниться в магазине. Прежде всего нужно обращать внимание на температурный режим в холодильниках.

"Нормальная температура для хранения колбасы – от 0 до +6 градусов", – отмечает Максим Рябовол, главный технолог МК "Юбилейный"

Но правильная температура – не залог вечного хранения. Каждое изделие остается свежим ограниченное время, в зависимости от рецептуры и оболочки.

Какая оболочка хранит свежесть дольше?

Как рассказал OBOZREVATEL Максим Рябовол, все оболочки делятся на натуральные и искусственные. Искусственные, в свою очередь, бывают сделаны из натуральных материалов (коллагеновые и белковые) и синтетические (полиамидные и целлюлозные).

Натуральная оболочка

Натуральная оболочка

Натуральные оболочки – это обычная черева. Её веками использовали для приготовления колбас. Такая оболочка подходит практически для любого вида колбасы. К тому же она экологически чистая.

"Натуральная черева выдерживает все изменения фарша во время технологической обработки. А на сосисках, сардельках и некоторых полукопчёных колбасах она полностью съедобная", – уверяет главный технолог.

Срок хранения у продукта в такой оболочке небольшой: около 15 дней после производства для варёной группы и до 25 дней – для полукопчёной.

Искусственная оболочка

Искусственные оболочки бывают нескольких видов: коллаген, целлюлоза, текстиль, фиброуз, белкозин и различный полиамид, в том числе вектор.

"Чтобы выбрать подходящую колбасу, не обязательно тщательно разбираться в оболочках и запоминать название каждой. Достаточно просто знать, чем они отличаются внешне и как влияют на продукт", – отмечает Максим Рябовол.

Коллаген

Коллаген – уникальная оболочка в колбасном мире, которая делается из натуральных продуктов. Она максимально похожа на натуральные оболочки и внешне, и по некоторым качествам.

Например, коллаген съедобный. Поэтому чаще всего его используют для производства сосисок и сарделек. Срок хранения изделия также небольшой – около 20 дней после производства.

Белкозин

Белкозин – тоже белковая оболочка, только несъедобная. Белкозин используют практически для любых колбас: вареных, варено-копченых, сырокопченых и полукопченых. В среднем продукт в белкозине хранится 25-45 дней.

Текстиль

Текстиль – искусственная оболочка, которую можно легко замаскировать под натуральную. Чаще всего его делают из вискозной, шелковой или хлопчатобумажной ткани. Текстиль хорошо защищает продукт от внешней среды. Обычно в нём можно встретить варёные колбасы. Средний срок хранения – около 25 дней.

Целлюлоза

Целлюлозная оболочка производится на основе натуральной целлюлозы. Чаще всего целлюлозу используют при производстве вареных колбас и сосисок. Как и большинство искусственных оболочек, она несъедобная. Срок хранения продуктов тоже небольшой - 15-20 дней в упаковке.

Фиброуз

Фиброуз – еще одна искусственная оболочка. Она делается из целлюлозы, а сверху покрывается полимером. Благодаря этому хранится колбаса дольше – примерно 25-45 дней в вакуумной среде. Чаще всего используется для производства полукопченых и варено-копченых колбас.

Полиамид

Полиамид – полностью искусственная оболочка. Он хранит колбасы свежими дольше всех – до 90 дней в оболочке. Сам по себе он прочный, термостойкий и дымонепроницаемый. А из-за своей структуры и глянцевой поверхности колбасы получаются яркими и броскими. Используют полиамид для варёных колбас и сосисок.

Вектор

Вектор – один из видов полиамида, который очень часто используется для варёных колбас. Но, в отличие от просто полиамида, вектор отлично пропускает дым. Поэтому срок годности у таких колбас меньше – около 60 дней. Внешне оболочка похожа на обычный полиамид, только матовый.

Какая оболочка лучше?

С технической стороны, искусственные оболочки более устойчивы к микроорганизмам и соответствуют повышенным гигиеническим нормам, в отличие от натуральных. Зато натуральные оболочки хорошо пропускают дым, отлично выдерживают все изменения фарша во время обработки и полностью экологичны.

Условия хранения колбас в натуральных и искусственных оболочках – одинаковые. Если любая оболочка повреждена (например, вы отрезали кусочек колбаски от целого батона), то срок годности сокращается до 12-24 часов.

OBOZREVATEL выражает благодарность МК "Юбилейный" за консультацию и за вкусную продукцию.