Что приготовить на Новый год: меню от Евгения Клопотенко

В преддверии Нового года многие задаются вопросом: а что же подать на стол, чтобы удивить не только себя, но и своих гостей? На этот вопрос может ответить известный кулинарный эксперт, исследователь украинской кухни, соучредитель и бренд-шеф ресторана "100 лет тому вперед" Евгений Клопотенко.

Поскольку большинство уже устало от однообразных оливье, салата "шуба" и других традиционных блюд, Клопотенко предлагает изменить стандартный подход к выбору меню.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL кулинар составил подборку лучших блюд на Новый год, которые удивят всех гостей за столом.

Рийет из утки с грушевым мармеладом

Рийет из утки с грушевым мармеладом. Пресс-служба Евгения Клопотенко

Многие когда слышат слово "рийет", пугаются, так как думают, что это нечто нереально сложное. На самом деле – это французская закуска, которая напоминает паштет, но отличается от него своей более плотной структурой. Я выбрал рийет из утки, потому что обожаю вкус этого мяса. К тому же утка имеет достаточно жира, а это важно для блюда.

Способ приготовления:

Время подготовки: 2-3 часа

Время приготовления: 20 минут

Время на остывание: 2-3 часа

Порции: 2-4

Ингредиенты:

400-450 г филе утки;

1/3 ч. л. молотой корицы;

2 звездочки бадьяна;

1/2 лимона (сок и цедра);

1/2 апельсина (сок и цедра);

1 ст. л. подсолнечного масла;

100 г сливочного масла;

соль и перец – по вкусу.

Для грушевого мармелада:

2 груши;

3-4 ст. л. сахара;

1/2 лимона.

Пошаговый рецепт:

Утиное филе (400-450 г) выложите в миску и добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла, 2 звездочки бадьяна и 1/3 ч. л. молотой корицы. Натрите в миску цедру половины лимона и апельсина, отожмите сок. Немного посолите и хорошо перемешайте маринад. Оставьте филе мариноваться на 2-4 часа, как позволяет время.

Переложите замаринованное филе в форму для запекания и томите в духовке при температуре 130-160 градусов в течение 2-3 часов. Так мясо станет невероятно нежным. Дайте утиному филе немного остыть и еще теплым разберите его на волокна. Порубите волокна ножом на мелкие части. Тут главное не переборщить, в блюде должна ощущаться структура мяса. Переложите измельченное филе в миску.

Добавьте 100 г размягченного сливочного масла и жир, который выделился при томлении утиного филе. Все тщательно перемешайте и разложите по баночкам. Уберите в холодильник минимум на 2-3 часа для застывания и стабилизации консистенции рийета.

Для грушевого мармелада почистите 2 груши и нарежьте мелкими кубиками. Посыпьте их 3-4 ст. л. сахара и сбрызните соком половины лимона. Тушите на медленном огне в течение 15-20 минут до прозрачности груши. Подавайте рийет с остывшим грушевым мармеладом и гренками.

Салат с грушей и виноградом

Салат с грушей и виноградом. Пресс-служба Евгения Клопотенко

Подумал о вкусном салате – и сразу же вспомнил о сочной ароматной груше. А если совместить ее с виноградом, оливками и миксом салатов – это просто какая-то вкусовая симфония.

Способ приготовления:

Время подготовки: 15 минут

Время приготовления: 5 минут

Порции: 4

Ингредиенты:

90-100 г микса салатов;

200 мл сухого красного вина;

2 звездочки бадьяна;

1 палочка корицы;

2 ст. л. сахара;

30 г пармезана;

1-2 ст. л. миндаля (жареного);

200 г винограда (темного);

200 г маслин (темные, без косточек);

1 груша (сорт Вильямс);

2-3 ст. л. оливкового масла;

1/2 лимона (сок половины);

соль и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Грушу хорошо помойте и нарежьте ее крупными дольками. Переложите в сотейник с 200 мл красного сухого вина и добавьте специи: 2 звездочки бадьяна, 1 палочку корицы и 2 ст. л. сахара. Тушите в течение 10 минут. Оставьте грушу в ароматном вине до полного остывания, затем удалите специи.

В большой миске соедините 90-100 г микса салатов с 200 г черного винограда, 200 г оливок без косточек и 1-2 ст. л. крупно рубленного миндаля. Пармезан (30 г) натрите на терке так, чтобы получились тонкие слайсы.

Выложите салат в тарелку для подачи, сверху – дольки груши. Полейте 2-3 ст. л. оливкового масла и соком половины лимона. Поверх выложите слайсы пармезана.

Курица в арахисовой пасте

Курица в арахисовой пасте. Пресс-служба Евгения Клопотенко

Куриные бедра – очень популярный продукт. Их готовят очень часто – варят, запекают или жарят с различными специями. Я решил сделать их немного более праздничными и приготовил в арахисовой пасте, благодаря чему вкус получился очень насыщенным и глубоким. А для гарнира здесь идеально подойдет припущенная на сливочном масле спаржевая фасоль.

Способ приготовления:

Время подготовки: 20 минут

Время приготовления: 25 минут

Порции: 2

Ингредиенты:

4 куриных бедра (600-800 г);

100 г арахиса (чищеного);

100-120 мл воды;

2 см корня имбиря;

400 г фасоли стручковой;

1 лимон (сок одного);

2 ст. л. подсолнечного масла;

30 г сливочного масла;

соль и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Приготовьте арахисовую пасту самостоятельно. В чашу блендера засыпьте 100 г чищеного арахиса и перебейте до состояния крошки. Долейте 100-120 мл воды и снова перебейте блендером до состояния пасты.

Куриные бедра (4 шт.) натрите солью с перцем. Добавьте корень имбиря (2 см), натертый на мелкой терке. Оставьте мариноваться на 10-15 минут.

Поджарьте замаринованные куриные бедра в сковороде на 2 ст. л. подсолнечного масла до румяной корочки, по 5 минут с каждой стороны. Переложите бедра в форму для запекания или оставьте в сковороде, если она предназначена и для духовки. Залейте арахисовой пастой и запекайте в духовке с температурой 180 градусов 20 минут.

В качестве гарнира очень хороша спаржевая фасоль. Прогрейте фасоль (400 г) на сковороде с 30 г сливочного масла в течение 3-5 минут. Полейте лимонным соком по вкусу.

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