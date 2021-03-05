Какие кофейные напитки предпочитают украинцы – результаты исследования

Во время карантина украинцы стали больше пить кофе вне дома. Об этом говорят данные исследования "Потребление кофе вне дома", проведенное Кантар Украина по заказу McDonald's.

77% населения городов Украины в возрасте 16-55 лет пьют кофе. При этом 68% из них покупает его в заведениях питания вне дома – в кафе, кофейнях и кофейных точках. В среднем украинцы пьют до 15 чашек кофе в неделю, из которых шесть – это кофе "с собой".

Вкус и качество кофе являются определяющими факторами при выборе кофе вне дома. Украинцы предпочитают кофе светлой обжарки как, например, бленд кофе McCafe, представленный в McDonald's: 100% арабика, которая на 80% состоит из зерен, выращенных в Колумбии, и на 20% – Бразилии.

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Что нравится украинцам?

Среди кофе, который покупается вне дома, преобладает "белый кофе". Общий процент кофейных напитков с молоком составляет 55% от всех купленных чашек, при этом черный кофе – 45%. Важно, что в приготовлении "белого кофе" значительную роль играет жирность молока, которая дает сладкий привкус пенки.

Сбалансированный вкус кофейного напитка зависит от четырех факторов: зерна, правильного помола, температуры и качества воды. Кроме качественных кофейных зерен, нужно следить за мягкостью воды, помолом и придерживаться рецептуры приготовления того или иного напитка.

Среди самых распространенных причин потребления кофе украинцы упомянули желание удовлетворить потребность; взбодриться и зарядиться энергией; расслабиться и отдохнуть; побаловать себя и насладиться моментом.Интересные факты о потреблении кофе: