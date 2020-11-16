Постные сладости: Лиза Глинская поделилась авторскими рецептами

Лариса Гуменюк Тренды 13:23, 16.11.2020 Обновлено: 13:55, 16.11.2020

Рождественский пост у православных христиан начинается 28 ноября и заканчивается в канун Рождества 6 января. Несмотря на то, что в течение 40 дней строго запрещаются к употреблению продукты животного происхождения, такие как молоко, яйца, сливочное масло, кулинары не устают придумывать разнообразные постные сладости, которыми можно себя побаловать.

OBOZREVATEL предлагает познакомиться с авторскими рецептами блюд от кондитера, основателя и преподавателя школы GL, Лизы Глинской.

Овсяное печенье

glinskaya.com.ua

Любимое овсяное печенье можно приготовить в считанные минуты! Этот рецепт постного печенья, без яиц и сливочного масла – не только во время поста, но и для тех, кто придерживается вегетарианства.

Ингредиенты:

  • 100 гр. овсяных хлопьев (быстрого приготовления)

  • 100 гр. муки

  • 40 гр. растительного масла

  • 50 мл апельсинового фреша

  • 50 гр. сахара

  • 5 гр. разрыхлителя

  • 50 гр. черного шоколада

  • цедра 1 апельсина

  • соль

Приготовление:

Шаг 1

Пробиваем овсяные хлопья с мукой в кофемолке или комбайне с ножами до состояния грубой муки.

Шаг 2

Добавляем цедру апельсина, соль, разрыхлитель и сахар.

Шаг 3

Шоколад топим в микроволновке или на паровой бане, соединяем с растительным маслом, добавляем теплый апельсиновый фреш.

Шаг 4

Смешиваем сухие ингредиенты с мокрыми.

Шаг 5

Руки смазываем растительным маслом, формируем шарики размером, как крупный грецкий орех.

Шаг 6

Выкладываем на пергамент, чуть приплюскиваем, выпекаем при температуре 170°С 15-18 минут.

Кокосовый батончик

glinskaya.com.ua

Как насчет вкусных постных батончиков? Из банана, кокосовой стружки и арахисовой пасты и под шоколадной глазурью! Поверьте мне - нет ничего проще. Духовку включать не нужно! И однозначно он полезнее, чем магазинные батончики.

Ингредиенты:

  • 100 гр. банана

  • 100 гр. кокосовой стружки

  • 40 гр. кокосового масла

  • 70 гр. арахисовой пасты

  • 20 мл кокосового молока или воды

Приготовление:

Шаг 1

Пробейте погружным блендером банан с арахисовой пастой и горячим кокосовым маслом до состояния пюре.

Масса должна стать однородной и гладкой. Если вы увидите, что жир отсекается, добавьте 20 мл кокосового молока или воды.

Шаг 2

Снова пробейте, масса должна стать однородной и иметь консистенцию эмульсии.

Шаг 3

Соедините ее с кокосовой стружкой, перемешайте.

Шаг 4

Сформируйте батончики размером 8х3 см.

Это могут быть и круглые конфеты.

Шаг 5

Выложите их на разделочную доску с пергаментом, уберите в холодильник на 5-6 часов.

Шаг 6

Растопите шоколад и заглазируйте батончики.

Медовый кекс с орехами

glinskaya.com.ua

Расчет на форму 18х5 см, высота 6 см

Сытный кекс, который быстро готовится: замесили тесто, уложили орехи на дно – и в духовку на полчаса. И вот у вас уже на столе красивая и ароматная выпечка.

Ингредиенты:

  • 70 гр. сахара

  • 100 мл воды (или апельсинового фреша)

  • цедра апельсина

  • 50 гр. растительного рафинированного масла

  • 50 гр. меда

  • 150 гр. муки

  • корица

  • 50 гр. миндальной муки (можно заменить на фундучную муку или муку из грецкого ореха)

  • 6 гр. разрыхлителя

  • 50 гр. пекана (или любых других орехов)

  • Для декора:

  • 50 гр нейтральной глазури (напажа, декор-геля)

Приготовление:

Шаг 1

Смешиваем горячую воду с сахаром, медом, растительным маслом и цедрой апельсина.

Шаг 2

Добавляем муку, смешанную с миндальной мукой, разрыхлителем и корицей.

Для удобства можно пробить массу погружным блендером – так вы быстро добьетесь однородной консистенции.

Шаг 3

Промазываем форму растительным маслом, присыпаем тонким слоем муки. На дно укладываем слой пекана.

Шаг 4

Поверх ореха аккуратно выкладываем тесто – так, чтобы орехи не смешались с тестом.

Шаг 5

Выпекаем при температуре 170°С 30-35 минут, до готовности.

Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

Шаг 6

Достаем кекс из формы, пока он еще горячий. Даем полностью остыть. Промазываем горячим напажем бока и верх, чтобы кекс имел красивый блеск и дольше хранился.

Булочки с маком и орехами

glinskaya.com.ua

Булочки получаются такие же вкусные, как и сдобные – съедаются мигом.

Ингредиенты:

Тесто для булочек:

  • 250 гр. муки

  • 8 гр. разрыхлителя

  • 50 гр. сахара

  • соль

  • 100 мл воды

  • 40 гр. растительного масла (рафинированного)

Начинка:

  • 100 гр. мака (можно заменить на орехи)

  • 100 гр. обжаренного грецкого ореха

  • 120 гр. сахара

Приготовление:

Шаг 1

Готовим тесто. Соединяем в миске воду, растительное масло, сахар, соль.

Шаг 2

Добавляем муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто, оборачиваем его пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

Шаг 3

Готовим начинку. Мак замачиваем в теплой воде и оставляем на 30 минут.

Шаг 4

Грецкий орех обжариваем в духовке 170°С 10 минут.

Шаг 5

Процеживаем мак. Соединяем мак, орехи и сахар, пробиваем блендером до состояния пасты.

Шаг 6

Отдохнувшее тесто выкладываем на рабочую поверхность и раскатываем размером приблизительно 35х30 см.

Стол мукой можна не подпылять, это тесто не липнет.

Шаг 7

Выкладываем на тесто начинку и сворачиваем в рулет. Нарезаем бруски толщиной 3 см. Выкладываем их на противень с пергаментом и выпекаем при температуре 180°С 20 минут.

После того, как булочки остынут, их лучше обернуть пищевой пленкой, чтобы они не черствели.﻿

Цукаты из тыквы

glinskaya.com.ua

Яркие и аппетитные получаются цукаты из тыквы! А готовить их довольно просто: все, что вам нужно - это тыква и немного терпения. Домашние цукаты из тыквы полезнее магазинных.

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы

  • 500 мл воды

  • 500 гр. сахара

  • 0,5 ч.л. молотой корицы

  • 0,5 ч.л. молотого имбиря

  • 3-4 коробочки кардамона

Приготовление:

Шаг 1

Очищаем тыкву от кожуры и семян, нарезаем небольшими кусочками 3 на 3 см, добавляем коробочки кардамона.

Шаг 2

Добавляем корицу и имбирь.

Шаг 3

Добавляем сахар, заливаем водой, доводим до кипения и провариваем 20-25 минут на среднем огне.

Шаг 4

Тыква должна пропитаться сиропом и стать прозрачной. После оставляем тыкву в сиропе до полного остывания.

Шаг 5

Выкладываем тыкву на решетку и сушим в духовке при температуре 80°С в течение 4-5 часов.

Можно воспользоваться дегидратором.

Шаг 6

Охлаждаем цукаты из тыквы и убираем в герметично закрывающуюся емкость. Тыквенные цукаты готовы!

Instagram Лизы Глинской.

YouTube канал.

Книги рецептов от Лизы Глинской – "От простого к сложному", а так же "Проще простого", вы можете найти на сайте glinskaya.com.ua

Комментировать
FoodOboz Тренды

Смотрите также

"Медики у нас уже закончились": Александрин пояснил, почему Украине нужен локдаун

Появилось видео и детали штурма ресторана "Гавана" в Киеве

Украинцам перестанут назначать пенсии без стажа: осталось несколько недель

В Киеве предприниматели вышли на новый "налоговый майдан"

Молдова выбрала нового президента, победила женщина: что о ней известно