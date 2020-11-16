Постные сладости: Лиза Глинская поделилась авторскими рецептами

Рождественский пост у православных христиан начинается 28 ноября и заканчивается в канун Рождества 6 января. Несмотря на то, что в течение 40 дней строго запрещаются к употреблению продукты животного происхождения, такие как молоко, яйца, сливочное масло, кулинары не устают придумывать разнообразные постные сладости, которыми можно себя побаловать.

OBOZREVATEL предлагает познакомиться с авторскими рецептами блюд от кондитера, основателя и преподавателя школы GL, Лизы Глинской.

Овсяное печенье

glinskaya.com.ua

Любимое овсяное печенье можно приготовить в считанные минуты! Этот рецепт постного печенья, без яиц и сливочного масла – не только во время поста, но и для тех, кто придерживается вегетарианства.

Ингредиенты:

100 гр. овсяных хлопьев (быстрого приготовления)

100 гр. муки

40 гр. растительного масла

50 мл апельсинового фреша

50 гр. сахара

5 гр. разрыхлителя

50 гр. черного шоколада

цедра 1 апельсина

соль

Приготовление:

Шаг 1

Пробиваем овсяные хлопья с мукой в кофемолке или комбайне с ножами до состояния грубой муки.

Шаг 2

Добавляем цедру апельсина, соль, разрыхлитель и сахар.

Шаг 3

Шоколад топим в микроволновке или на паровой бане, соединяем с растительным маслом, добавляем теплый апельсиновый фреш.

Шаг 4

Смешиваем сухие ингредиенты с мокрыми.

Шаг 5

Руки смазываем растительным маслом, формируем шарики размером, как крупный грецкий орех.

Шаг 6

Выкладываем на пергамент, чуть приплюскиваем, выпекаем при температуре 170°С 15-18 минут.

Кокосовый батончик

glinskaya.com.ua

Как насчет вкусных постных батончиков? Из банана, кокосовой стружки и арахисовой пасты и под шоколадной глазурью! Поверьте мне - нет ничего проще. Духовку включать не нужно! И однозначно он полезнее, чем магазинные батончики.

Ингредиенты:

100 гр. банана

100 гр. кокосовой стружки

40 гр. кокосового масла

70 гр. арахисовой пасты

20 мл кокосового молока или воды

Приготовление:

Шаг 1

Пробейте погружным блендером банан с арахисовой пастой и горячим кокосовым маслом до состояния пюре.

Масса должна стать однородной и гладкой. Если вы увидите, что жир отсекается, добавьте 20 мл кокосового молока или воды.

Шаг 2

Снова пробейте, масса должна стать однородной и иметь консистенцию эмульсии.

Шаг 3

Соедините ее с кокосовой стружкой, перемешайте.

Шаг 4

Сформируйте батончики размером 8х3 см.

Это могут быть и круглые конфеты.

Шаг 5

Выложите их на разделочную доску с пергаментом, уберите в холодильник на 5-6 часов.

Шаг 6

Растопите шоколад и заглазируйте батончики.

Медовый кекс с орехами

glinskaya.com.ua

Расчет на форму 18х5 см, высота 6 см

Сытный кекс, который быстро готовится: замесили тесто, уложили орехи на дно – и в духовку на полчаса. И вот у вас уже на столе красивая и ароматная выпечка.

Ингредиенты:

70 гр. сахара

100 мл воды (или апельсинового фреша)

цедра апельсина

50 гр. растительного рафинированного масла

50 гр. меда

150 гр. муки

корица

50 гр. миндальной муки (можно заменить на фундучную муку или муку из грецкого ореха)

6 гр. разрыхлителя

50 гр. пекана (или любых других орехов)

Для декора:

50 гр нейтральной глазури (напажа, декор-геля)

Приготовление:

Шаг 1

Смешиваем горячую воду с сахаром, медом, растительным маслом и цедрой апельсина.

Шаг 2

Добавляем муку, смешанную с миндальной мукой, разрыхлителем и корицей.

Для удобства можно пробить массу погружным блендером – так вы быстро добьетесь однородной консистенции.

Шаг 3

Промазываем форму растительным маслом, присыпаем тонким слоем муки. На дно укладываем слой пекана.

Шаг 4

Поверх ореха аккуратно выкладываем тесто – так, чтобы орехи не смешались с тестом.

Шаг 5

Выпекаем при температуре 170°С 30-35 минут, до готовности.

Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

Шаг 6

Достаем кекс из формы, пока он еще горячий. Даем полностью остыть. Промазываем горячим напажем бока и верх, чтобы кекс имел красивый блеск и дольше хранился.

Булочки с маком и орехами

glinskaya.com.ua

Булочки получаются такие же вкусные, как и сдобные – съедаются мигом.

Ингредиенты:

Тесто для булочек:

250 гр. муки

8 гр. разрыхлителя

50 гр. сахара

соль

100 мл воды

40 гр. растительного масла (рафинированного)

Начинка:

100 гр. мака (можно заменить на орехи)

100 гр. обжаренного грецкого ореха

120 гр. сахара

Приготовление:

Шаг 1

Готовим тесто. Соединяем в миске воду, растительное масло, сахар, соль.

Шаг 2

Добавляем муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто, оборачиваем его пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

Шаг 3

Готовим начинку. Мак замачиваем в теплой воде и оставляем на 30 минут.

Шаг 4

Грецкий орех обжариваем в духовке 170°С 10 минут.

Шаг 5

Процеживаем мак. Соединяем мак, орехи и сахар, пробиваем блендером до состояния пасты.

Шаг 6

Отдохнувшее тесто выкладываем на рабочую поверхность и раскатываем размером приблизительно 35х30 см.

Стол мукой можна не подпылять, это тесто не липнет.

Шаг 7

Выкладываем на тесто начинку и сворачиваем в рулет. Нарезаем бруски толщиной 3 см. Выкладываем их на противень с пергаментом и выпекаем при температуре 180°С 20 минут.

После того, как булочки остынут, их лучше обернуть пищевой пленкой, чтобы они не черствели.﻿

Цукаты из тыквы

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Яркие и аппетитные получаются цукаты из тыквы! А готовить их довольно просто: все, что вам нужно - это тыква и немного терпения. Домашние цукаты из тыквы полезнее магазинных.

Ингредиенты:

1 кг тыквы

500 мл воды

500 гр. сахара

0,5 ч.л. молотой корицы

0,5 ч.л. молотого имбиря

3-4 коробочки кардамона

Приготовление:

Шаг 1

Очищаем тыкву от кожуры и семян, нарезаем небольшими кусочками 3 на 3 см, добавляем коробочки кардамона.

Шаг 2

Добавляем корицу и имбирь.

Шаг 3

Добавляем сахар, заливаем водой, доводим до кипения и провариваем 20-25 минут на среднем огне.

Шаг 4

Тыква должна пропитаться сиропом и стать прозрачной. После оставляем тыкву в сиропе до полного остывания.

Шаг 5

Выкладываем тыкву на решетку и сушим в духовке при температуре 80°С в течение 4-5 часов.

Можно воспользоваться дегидратором.

Шаг 6

Охлаждаем цукаты из тыквы и убираем в герметично закрывающуюся емкость. Тыквенные цукаты готовы!

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