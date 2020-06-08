Полуниця – це не десерт. Ви неправильно її їсте!

Евгений Клопотенко Тренды 11:24, 8.06.2020

Ви неправильно їсте полуницю. Траст мі. Це не десерт. Полуниця – це нові помідори. Отже, її треба фігачити всюди, куди ви б додали помідори.

Особливий кайф – полуниця у овочевих салатах. Полуниця, фенхель, олія, сіль, бальзамік/лимонний сік – спробуйте, і це стане топовим поєднанням сезону весна-літо 2020. Класна ще полуниця зі свіжим кабачком (тонко нарізаним), оливковою олією та лимонним соком: їжте так чи додавайте до кускусу. Що ще по поєднанням:

  • Полуниця + яйця - то крейзі, але прикольно

  • Полуниця + філе білої риби/морепродукти

  • Полуниця + імбир

  • Полуниця + шинка

  • Полуниця + спаржа

  • Полуниця + копчене м‘ясо

  • Полуниця + бекон

  • Полуниця + стейк

  • Полуниця + брі

⠀Їжте та божеволійте. Цьом.

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