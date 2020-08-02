Жизнь без мяса: что следует учесть

У тех, кому этические или религиозные убеждения не позволяют употреблять мясо животных, есть все шансы получить необходимый перечень питательных веществ из других продуктов животного и растительного происхождения.

Но в таком случае содержимому тарелки нужно будет уделять особое внимание, подчеркивает Леся Сак, нутрициолог, врач - медицинский психолог. В частности, нужно учитывать следующее.

Гарнир стейку не замена. Сознательный отказ от мясных блюд часто влечет за собой потребление большего количества углеводов – в свою очередь, приводит к избыточной массе тела. Особенно, когда углеводы появляются на столе в "простой" форме – в качестве макаронных изделий, шлифованного риса, крахмалистого картофеля.

Сою традиционно позиционируют как одну из лучших замен мясу Getty

Не всякий белок во благо. Сою уже традиционно позиционируют как одну из лучших замен мясу, и определенные основания для этого есть. Хотя продукты из соевого субстрата и уступают мясу по разнообразию аминокислотного состава, они все же являются одними из самых полноценных источников растительных протеинов. И здесь есть свое "но". В наших широтах соя не относится к так называемым "генетическим продуктам", то есть таким, которые употреблялись с деда-прадеда, и к которым уже по наследству приспособилась пищеварительная система. Это повышает риски индивидуальных негативных реакций на продукт. Также настороженность вызывает высокое содержание в сое фитоэстрогенов (растительных соединений, напоминающих по действию женские половые гормоны). И хотя однозначного ответа на то, способны ли они "встраиваться" в функционирование гормональной системы еще нет, блюда из сои не должны быть основой рациона. Хотя бы потому, что при отказе от мяса особое значение приобретает регулярное чередование различных продуктов.

Приготовить на всю неделю не получится. Для того, чтобы получить все необходимые аминокислоты, которые содержатся в куске мяса (или рыбы, если, например, речь идет о периоде поста), недостаточно съесть какой-то один из продуктов, богатый растительными протеинами. Зерновые, орехи, бобовые во время каждого из приемов пищи нужно употреблять иные.

Зерновые, орехи, бобовые во время каждого из приемов пищи нужно употреблять иные Getty

Жиры – не всегда враги. Частой причиной отказа от мяса, особенно его жирных сортов, является высокое содержание в продукте насыщенных жиров. Отчасти это правильно, учитывая то, что такие жиры – провокаторы повышенного уровня "плохого" холестерина, обычно фигурируют в повседневном меню в чрезмерных количествах. Но не все так просто с насыщенными жирами: исследования показали, что их хроническая нехватка приводит к снижению выработки стероидных гормонов и других проблем со здоровьем. Возможен и еще один сюжет: мозг, большой ценитель жиров, дает организму команду производить строительный материал холестерин ударными темпами, и его уровень повышается – как "хорошего", так и "плохого". Кроме того, следует иметь в виду, что при радикальном отказе от жиров снижается количество веществ, необходимых для их переваривания. И тогда на пользу идут не только насыщенные, но и ненасыщенные жиры, которые уже привычно позиционируются как полезные. Итак, тем, кто последовательно придерживается строгого вегетарианства, вплоть до отказа от рыбы, стоит обратить внимание на кокосовое и пальмовое масла, богатые насыщенными жирными кислотами.