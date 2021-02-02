Ученые рассказали, как можно похудеть без отказа от еды

Для того, чтобы сбросить пару лишних килограмм, вовсе необязательно сидеть на жесткой диете, ограничивая себя в еде. Вместо отказа от любимых блюд, нужно ввести в свою жизнь несколько правил, которые не только станут полезными привычками, но и помогут быстрее сбрасывать вес

Такого мнения придерживаются специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет издание The Sun.

Вот какие привычки они предлагают добавить в повседневную жизнь:

Начинайте каждое утро с десятиминутной прогулки и занимайтесь физическими упражнениями в течении дня. Попробуйте приседать, пока чистите зубы, отжиматься от стены во время рекламной паузы на ютубе или бежать на месте, пока готовите чай.

Ограничьте употребление алкоголя, не пейте кофе после обеда, чтобы лучше спать ночью. И замените фруктовые соки в пакетах и сладкую газировку на минеральную воду, чай, кофе и молоко.

Ешьте больше во время основного приема пищи, чтобы не грешить потом вредными перекусами.

Не вешайте на еду ярлык хороший/плохой. Вся еда – это энергия, просто некоторые продукты более питательны, чем другие.

Если вы любите сладкое, замените белый и молочный шоколад на темный шоколад с 70% какао в составе.

Каждую неделю пробуйте новый овощ. Старайтесь выбирать то, что вы раньше никогда не ели.

Всегда составляйте список продуктов перед походом в супермаркет. Это поможет избежать вам спонтанных покупок типа чипсов, мороженого и другой вредной еды.

Найдите альтернативные способы получения положительных эмоций кроме еды, делайте упор на интеллектуальное удовольствие. Пусть ваш мозг поработает: решайте кроссворды, разгадывайте головоломки, слушайте подкасты, поговорите с другом, в конце концов.

Не запрещайте себе ничего из еды. Если чего-то очень сильно хочется, не отказывайте себе в удовольствии съесть это. Однако ешьте в разумных количествах и не торопясь.

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