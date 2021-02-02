Ученые рассказали, как можно похудеть без отказа от еды

Маша Сердюк FoodOboz 11:03, 2.02.2021 Обновлено: 11:16, 2.02.2021

Для того, чтобы сбросить пару лишних килограмм, вовсе необязательно сидеть на жесткой диете, ограничивая себя в еде. Вместо отказа от любимых блюд, нужно ввести в свою жизнь несколько правил, которые не только станут полезными привычками, но и помогут быстрее сбрасывать вес

Такого мнения придерживаются специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет издание The Sun.

Вот какие привычки они предлагают добавить в повседневную жизнь:

  • Начинайте каждое утро с десятиминутной прогулки и занимайтесь физическими упражнениями в течении дня. Попробуйте приседать, пока чистите зубы, отжиматься от стены во время рекламной паузы на ютубе или бежать на месте, пока готовите чай.

  • Ограничьте употребление алкоголя, не пейте кофе после обеда, чтобы лучше спать ночью. И замените фруктовые соки в пакетах и сладкую газировку на минеральную воду, чай, кофе и молоко.

  • Ешьте больше во время основного приема пищи, чтобы не грешить потом вредными перекусами.

  • Не вешайте на еду ярлык хороший/плохой. Вся еда – это энергия, просто некоторые продукты более питательны, чем другие.

  • Если вы любите сладкое, замените белый и молочный шоколад на темный шоколад с 70% какао в составе.

  • Каждую неделю пробуйте новый овощ. Старайтесь выбирать то, что вы раньше никогда не ели.

  • Всегда составляйте список продуктов перед походом в супермаркет. Это поможет избежать вам спонтанных покупок типа чипсов, мороженого и другой вредной еды.

  • Найдите альтернативные способы получения положительных эмоций кроме еды, делайте упор на интеллектуальное удовольствие. Пусть ваш мозг поработает: решайте кроссворды, разгадывайте головоломки, слушайте подкасты, поговорите с другом, в конце концов.

  • Не запрещайте себе ничего из еды. Если чего-то очень сильно хочется, не отказывайте себе в удовольствии съесть это. Однако ешьте в разумных количествах и не торопясь.

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