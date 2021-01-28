В Англии закрылся 450-летний паб, где выпивал Толкин

В Оксфорде из-за пандемии закрылся старинный паб The Lamb and Flag. Заведение было открыто 450 лет назад и в свое время сюда захаживал Джон Толкин, написавший "Властелин колец" и его друг Клайв Льюис, автор цикла "Хроники Нарнии".

Как пишет Reuters, паб открыли в 1566 году, в 1613 году он переехал на то место, где проработал четыре столетия до сегодняшних дней.

The Lamb and Flag был одним из самых традиционных пабов Великобритании. Там не было телевизора и музыкального автомата, не выступали музыкальные коллективы и не звучала музыка из колонок. Это было место, куда люди приходили поговорить, выпить эля и проникнуться традиционной исторической обстановкой.

Заведение принадлежит колледжу Святого Иоанна, который входит в состав Оксфордского университета. С 1997 года всю прибыль паба колледж отдает на студенческие стипендии.

С начала пандемии The Lamb and Flag нес серьезные убытки, в связи с чем руководство колледжа приняло решение закрыть заведение. В то же время представители Оксфорда говорят, что на стипендиях это никак не отразится: теперь колледж будет выплачивать их напрямую.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский певец Эд Ширан оборудовал паб в сарае собственного поместья и занялся пивоварением.