В чем польза и вред белого мяса: результаты исследований

Считается, что белое мясо (куриная грудка, индейка, кролик и некоторые виды рыб) гораздо полезнее для здоровья сердца, чем красное.

Оно является источником белков, витаминов группы В, ненасыщенных жиров и минералов, таких как железо, цинк и медь. Кроме того, некоторые исследования показывают его взаимосвязь с уменьшением ожирения, а также предотвращением сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, сообщает saludycardiologia.com.

Тем не менее американские ученые обнаружили, что высокое потребление обоих видов мяса повышает уровень холестерина в крови.

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что белое мясо также влияет на уровень холестерина у людей, если сравнивать с потреблением растительных белков.

"Когда мы планировали это исследование, мы ожидали, что красное мясо будет оказывать более негативное влияние на уровень холестерина в крови, чем белое, но мы были удивлены, что это не так", – сказал Рональд Краусс, ведущий автор исследования.

Однако, по его словам, результаты показывают, что нынешние рекомендации об ограничении мяса не должны основываться только на влиянии на уровень холестерина. Фактически, другие эффекты его употребления могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, и это нужно изучать более подробно в целях улучшения здоровья.

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