В чем польза нута и как его готовить: важные советы и примеры рецептов
Нут (лат. Cicer arietinum) – это растение семейства Бобовые, которое содержит очень мало жира, но богато белком, клетчаткой, витаминами и минералами.
Он не только гарантирует долгое чувство сытости, но и благоприятно влияет на пищеварение, сообщает foodspring.it.
Кроме того, высокое количество клетчатки позволяет снизить уровень холестерина, что определяется сапонинами, присутствующими в нуте. Это вторичные растительные вещества, которым приписывают противовоспалительные свойства, обеспечение защиты сердца и улучшение кровообращения.
Также эти бобовые содержат минеральные соли: сочетание кальция и фосфора способствует укреплению костей и зубов, в то время как магний играет важную роль в функционировании мышц и нервов.
Приготовление нута
Любители нута знают, что его можно использовать на кухне различными способами, например, для приготовления хумуса и фалафеля. Однако также он превосходен в качестве гарнира или ингредиента в восточных блюдах и салатах.
Тем не менее его можно есть при одном условии: если он хорошо приготовился. В сыром виде в нем содержатся токсины (лектины), которые способны вызвать симптомы непереносимости или интоксикации.
Чтобы приготовить нут, нужно предварительно замочить его в воде, оставив на 10-12 часов. Затем процедить и хорошо промыть. После этого рекомендуется варить на медленном огне. Если он легко режется с помощью ножа, это свидетельствует о его готовности к употреблению.
Рецепты с нутом
Боул
Боулы обрели большую популярность в питании, так как содержат все микроэлементы в одном блюде. Комбинируя продукты, в том числе нут, можно получить большую пользу для здоровья. Этот рецепт содержит растительные и животные белки, поэтому эффективно способствует развитию мышц.
Ингредиенты
150 г сладкого картофеля
100 г брокколи
80 г нута
100 г куриной грудки
1 ст. л. кокосового масла
50 г коричневого риса
2 ст. л. арахисовой пасты
1 ч. л. меда
2 ч. л. соевого соуса
1 ст. л. воды
1 горсть шпината (около 30 г)
1 ст. л. белковых хлопьев
По вкусу: соль, перец, паприка, свежий перец чили
Приготовление
Разогреть духовку до 180 ° С.
Нарезать сладкий картофель на ломтики толщиной 1 см, а брокколи – на соцветия.
Поместить нарезанные овощи, нут и куриную грудку на противень, предварительно накрытый бумагой для выпечки.
Полить небольшим количеством масла овощи и мясо.
Приправить солью, перцем и паприкой, готовить 25-30 минут.
Тем временем приготовить рис в соответствии с инструкциями на упаковке.
Для заправки: смешать арахисовую пасту, мед, соевый соус и воду, чтобы получить кремообразную консистенцию.
Положить шпинат и другие ингредиенты в миску.
Добавив специи и протеиновые хлопья, можно подавать к столу.
Веганский рецепт: карри из нута
Его можно приготовить всего за несколько простых шагов. И он понравится даже тем, кто не является веганом или вегетарианцем.
Ингредиенты
1 маленький лук
1 ч. л. кокосового масла
1 ч. л. красной пасты карри
100 г картофеля
150 мл воды (больше при необходимости)
100 г нута
150 г измельченной томатной мякоти
120 мл кокосового молока с низким содержанием жира
0,5 ч. л. гарам масала (смесь специй)
0,5 ч. л. карри
По вкусу: соль, перец, свежий кориандр и лайм
Приготовление
Лук нарезать кубиками и обжарить на сильном огне с кокосовым маслом.
Добавить пасту карри и перемешать.
Картофель тоже нарезать кубиками и обжарить пару минут вместе с луком.
Залить водой и тушить 10 минут.
Добавить в сковороду нут, помидоры и кокосовое молоко, варить 5-7 мин.
Приправить солью, перцем, гарам масала и карри.
Когда картофель станет мягким, подавать к столу, украсив свежим кориандром и лаймом.
Так как картофель и нут являются питательными ингредиентами, это блюдо следует подавать без гарниров. Для тех, кому кажется мало, можно дополнить рецепт коричневым рисом.
Салат из нута
Хороший салат не должен быть сложным в приготовлении. Если времени мало, но хочется что-нибудь вкусное и полезное, то салат из нута – идеальное решение.
Ингредиенты
265 г консервированного нута (сухой вес)
5 томатов черри
100 г огурца
10 оливок
Красный лук
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. яблочного уксуса
Пучок свежей петрушки
По вкусу: соль, перец
По желанию: лимонный сок
Приготовление
Слить из нута воду и положить его в большую миску.
Разрезать помидоры черри на 4 части.
Нарезать оливки пополам, лук – на тонкие полоски, а огурец – кубиками.
Подготовить петрушку.
Добавить нарезанные овощи и зелень к нуту, приправив маслом, яблочным уксусом, солью и перцем.
Хорошо перемешать.
При желании можно добавить немного лимонного сока.
Что касается выбора овощей, не стоит бояться давать волю своему воображению. К примеру, можно обогатить салат фетой, вялеными томатами, каперсами, свежим шпинатом, сухофруктами, семенами, перцем, авокадо, свежей мятой или яблоками.
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