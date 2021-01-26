В Израиле пиццу будут доставлять дроны

Сеть Pizza Hut в Израиле тестирует доставку пиццы с помощью дронов.

Беспилотники будут доставлять пиццу в специально отведенные места, откуда ее будут забирать курьеры на мотороллерах и развозить по адресам. Первые дроны с доставкой хотят запустить уже этим летом, пишет The Wall Street Journal.

Речь идет об удаленных поселках, где нет своих пиццерий. Главная цель этой затеи – снизить время доставки и ее себестоимость. Однако о том, чтобы доставлять коробки прямо под дверь заказчика, речь пока не идет.

"В ближайшее время мы вряд ли увидим летающие по небу дроны, которые сбрасывают коробки прямо во двор заказчику", – сообщили представители фирмы, которая проводит испытания беспилотника Pizza Hut. Они утверждают, что на данный момент прямая доставка дроном на дом заказчика невозможна, так как заказ по пути могут перехватить и украсть.

Однако в будущем ожидается, что дроны будут приземляться прямо во дворе дома заказчика, который может получить пиццу или другую посылку с помощью штрихового кода, который высылается на мобильный телефон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американская пиццерия ввела услугу психологической поддержки при заказе пиццы на дом. Заплатив всего один доллар сверху, вы можете получить не только доставку, но и "утешительные слова".