В Корее придумали робота, который наливает вино и моет посуду

Компания Samsung представила робота, который способен наливать вино в бокалы, накрывать на стол и мыть посуду. Свою последнюю инновацию специалисты компании продемонстрировали во время виртуальной выставки Consumer Electronics Show (CES).

Чудо техники называется Bot Handy, пишет издание Business Insider. Робот умеет распознавать объекты: с помощью искусственного интеллекта он определяет, что за объект находится перед ним, а также из какого материала он сделан (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, у робота есть рука, которой он может брать объекты. Также Bot Handy может передвигаться по дому, накрывать на стол или разбирать покупки.

Робот также может загружать грязную посуду в посудомойку. Samsung

В видеоролике, который демонстрирует возможности новой разработки, робот загружает посудомоечную машину, бросает грязное белье в корзину, ставит корзину с фруктами на стол, а также наливает два больших бокала вина. Похоже, вопрос, кто может подать стакан воды в старости, уже решен.

Пока еще не известно, когда робот поступит в продажу. Экземпляр, представленный на выставке, пока купить нельзя.

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