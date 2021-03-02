В Украине нашли рецепт пива начала ХХ века

Житель Ивано-Франковской области Василий Фицак нашел в архивах газеты "Голос Калуша" рецепта пива 100-летней давности.

"В газете "Голос Калуша" 1919 года подано рецепт домашнего пива. Итак, стоит попробовать", – подписал Василий фотографию, которую он выложил на своей страничке в Facebook.

Газета "Голос Калуша" за 1919 год. Facebook/Vasyl Fitsak

В рецепте предлагается взять 250 грамм ячменя спаленного как кофе (по всей видимости, обжаренного) на 200 грамм сахара, горсть хмеля и 8 литров воды. Варить все вместе час, потом дать остыть.

Развести в холодной воде 50 грамм дрожжей и влить их в охлажденный ячменный отвар. Все хорошо перемешать закрыть плотной крышкой и оставить на 6-7 часов.

После этого нужно процедить отвар, разлить в чистые бутылки и хорошо закупорить пробками.

Рецепт пива 1919 года. Facebook/Vasyl Fitsak

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Австралии сварили пиво из одного зернышка ячменя По вкусу напиток ничем не отличается от обычного пива.