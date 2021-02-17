Во Франции разрешили есть за рабочим столом в офисе

Правительство Франции разрешило офисным работникам есть на рабочем месте. Раньше Трудовой кодекс запрещал это делать.

Запрет на обеды за рабочим столом отражал важность еды в национальной культуре и до пандемии французские рабочие в обязательном порядке выходили с коллегами на обед в ближайшее бистро, передает CNN.

Сейчас же эту норму отменили, чтобы сдержать распространение COVID-19. Временное правило применяется к офисам со штатом более чем 50 человек, в которых планировка столовых не допускает социальной дистанции. По закону во время пандемии люди без масок должны находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Во Франции действует настоящий культ еды. Французы не признают перекусы на ходу, еда для них в первую очередь – это наслаждение. Вне зависимости от загруженности рабочего дня и горящих дедлайнов француз всегда найдет время для полноценного обеда из двух или трех блюд, которые он неспешно съест за красиво сервированным столом в кафе или ресторане. Поэтому новость о том, что теперь можно есть прямо за рабочим столом в офисе, многие восприняли достаточно скептически.

Французские СМИ пытались спрогнозировать, как будет выглядеть будущее: в прессе прокатилась волна мемов с фотографиями, на которых несчастные рабочие едят бутерброды всухомятку.

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